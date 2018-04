EURÓPSKA LIGA: Simeone po remíze Atletica: Mužstvo ukázalo charakter

PREČÍTAJTE SI AJ: EURÓPSKA LIGA: Arsenal remizoval v prvom semifinále s Atleticom Madrid

Londýn 27. apríla (TASR) - Od 10. minúty dohrávali bez vylúčeného Šimeho Vrsaljka aj bez trénera Diega Simeoneho, ktorého po protestoch vykázali na tribúnu. Napriek tomu uhrali futbalisti Atletica Madrid v úvodnom semifinále Európskej ligy UEFA 2017/2018 na pôde Arsenalu Londýn cennú remízu 1:1. Pred budúcotýždňovou odvetou na Metropolitano (3. mája) si tak vytvorili sľubnú východiskovú pozíciu na postup do lyonského finále.Domáci Alexandre Lacazette dal vedúci gól v 61. minúte, hostia ale dokázali vyrovnať v 82. minúte zásluhou Antoinea Griezmanna.Simeone po zápase priznal, že na tribúne prežíval muky.uviedol argentínsky kouč pre uefa.com.Arsenal mal v závere veľkú šancu strhnúť víťazstvo na svoju stranu, Oblak však vytiahol bravúrny zákrok pri hlavičke Aarona Ramseyho.mädlil si ruky slovinský brankár.Arsenalu v meraniach síl so španielskymi tímami ruže príliš nekvitnú. Z uplynulých siedmich stretnutí proti účastníkom La Ligy zvíťazil iba v jedinom. Tréner "kanonierov" bol po štvrtkovom dueli spokojný s predvedeným výkonom, škrel ho však inkasovaný gól v závere.netajil sklamanie Wenger.Francúzsky kormidelník priznal, že v domácej šatni zavládlo po zápase veľké sklamanie.dodal Wenger, ktorý by rád ukončil takmer 22-ročné pôsobenie na lavičke Arsenalu ziskom cennej trofeje.