EURÓPSKA LIGA: Slavia Praha podľahla doma Chelsea

1. zápasy štvrťfinále EL 2018/2019:



Slavia Praha - FC Chelsea 0:1 (0:0)



Gól: 86. Alonso. Rozhodoval: Zwayer (Nem.)



/M. Stoch za domácich hral do 64. min/







Benfica Lisabon - Eintracht Frankfurt 4:2 (2:1)



Góly: 21., 43. a 54. Felix (prvý z 11 m), 50. Dias - 40. Jovič, 72. Paciencia. ČK: 20. N'Dicka (Frankfurt), rozhodoval: Taylor (Angl.)







FC Villarreal - FC Valencia 1:3 (1:1)



Góly: 36. Cazorla (z 11 m) - 6. a 90.+3 Guedes, 90.+1 Wass. Rozhodoval: Oliver (Angl.)







FC Arsenal - SSC Neapol 2:0 (2:0)



Góly: 15. Ramsey, 25. Koulibaly (vlastný). Rozhodoval: Mallenco (Šp.)



Bratislava 11. apríla (TASR) - Futbalisti Slavie Praha prehrali na vlastnom ihrisku vo štvrtkovom prvom stretnutí štvrťfinále Európskej ligy s FC Chelsea 0:1. Domáci robili favoritovi ťažkosti, ale kapitulovali, keď v 86. minúte skóroval Marcos Alonso. V drese Slavie hral do 64. minúty slovenský reprezentant Miroslav Stoch.Jednou nohou v semifinále je londýnsky Arsenal, ktorý doma zdolal Neapol 2:0. "" rozhodli už v úvode zápasu. Najprv v 15. minúte otvoril skóre Aaron Ramsey, o desať minút neskôr prekonal vlastného brankára Kalidou Koulibaly. Vo výhodnej pozícii je aj Valencia po triumfe v španielskom derby vo Villarreale 3:1. Hostia rozhodli v nadstavenom čase, keď v rozmedzí troch minút strelili dva góly. Benfica Lisabon doma nezaváhala a zdolala Eintracht Frankfurt 4:2. Hetrikom sa blysol Joao Felix.Slavia mohla prekvapiť súpera v úvode zápasu. K rozohrávke priameho kopu sa postavil Stoch, na jeho center si nabehol Deli, ale hlavou minul bránku. Slavia sa slávneho súpera nezľakla a hrozila najmä z krídelných priestorov, zlyhávala však vo finálnej prihrávke. Hostia si prvú väčšiu príležitosť vypracovali v polovici prvého polčasu, Willian sa dokázal na hranici šestnástky uvoľniť, ale trafil iba brvno.Po zmene strán pokračovali domáci v bojovnom výkone a favorita nepúšťali do vyložených príležitostí. Hostia sa spoliehali na rohové kopy. Po jednom z nich sa dostal k lopte Rüdiger, jeho pokus však Kolář reflexívne vyrazil a vzápätí Willian z uhla netrafil bránku. Na druhej strane predviedol vydarené sólo Traore, ale s jeho strelou si poradil Arrizabalaga. Pražania sa takmer dočkali v 80. minúte, keď Hušbauerov center Arrizabalaga iba nadvihol, ale následne si poradil s Bořilovým akrobatickým zakončením. Chelsea sa dočkala v 86. minúte, Alonso si nabehol na center Williana a hlavou zblízka zariadil pre "Blues" do odvety najtesnejší náskok.Odvety sú na programe vo štvrtok 18. apríla.