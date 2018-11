Spartak limitujú zranenia a únava, Látal chce dohrať jeseň na úrovni

Tréner úradujúceho slovenského šampióna je realista, vo zvyšnom priebehu skupinovej fázy Európskej ligy bude rád za každý ďalší bod.

Záhreb 7. novembra (TASR) - Bez dvoch zranených opôr Erika Grendela a Mareka Bakoša čaká na futbalistov Spartaka Trnava extrémne náročná úloha stopnúť rozbehnuté Dinamo Záhreb, ktoré je s deviatimi bodmi na čele tabuľky D-skupiny Európskej ligy UEFA 2018/19. Spartak ich má na konte tri za úvodnú domácu výhru 1:0 nad Anderlechtom, pričom z pozície aktuálne tretieho tímu zoskupenia stále živí nádej na postup do jarného 16-finále. Ten by vzhľadom na súčasné okolnosti znamenal obrovskú senzáciu.



Tréner úradujúceho slovenského šampióna Radoslav Látal je realista, vo zvyšnom priebehu skupinovej fázy bude rád za každý ďalší bod. Najbližšia príležitosť na jeho uchmatnutie sa núka vo štvrtok na Maksimire, pravda, proti Dinamu hrajúcemu vo skvelej fazóne na domácom fronte i v EL. Český kouč vyjadril nádej, že popri už spomenutých absenciách bude môcť počítať aspoň s kapitánom Borisom Godálom a pravým obrancom Andrejom Kadlecom, pretože ani jeden z nich nehral v sobotu v ligovej generálke na Dinamo proti Podbrezovej. Obaja však nechýbali na palube vládneho špeciálu, ktorý po 35-minútovom lete z Bratislavy hladko pristál v chorvátskej metropole.



"Obaja s nami cestovali. Definitívne rozhodnutie, či budú môcť hrať, urobíme až pred zápasom. Verím, že sa dajú dokopy a budú nám k dispozícii," vyhlásil Látal. Na odvetu s Dinamom sa teší, okrem športovej stránky tiež preto, že domáci avizujú vypredaný štadión. K pravej futbalovej kulise by mali prispieť aj priaznivci Spartaka, do Záhrebu sa ich chystá vyše tisíc a malo by ísť o jeden z ich najlepších výjazdov v histórii. "Bude to iný zápas ako pred dvomi týždňami. Bolo frustrujúce hrať doma pred prázdnymi tribúnami. Teraz nás čaká búrlivá atmosféra, na ktorú sa všetci tešíme. Chceme podať taký výkon, aby sme po zápase boli sami so sebou spokojní. Budeme radi za každý bod," povedal Látal.



Absencie Grendela s Bakošom, ale aj Ivana Hladíka a Antona Slobodu, do toho narastajúca únava hráčov. To je výpočet hlavných ťažkostí, ktoré trápia Spartak. Na atmosféru v mužstve však nemajú vplyv. "Prešli sme si fázou, keď sa nám nedarilo v lige, ale zasa sme postupovali v predkolách európskych pohárov. Vždy tu bola dobrá nálada a taká je aj teraz. Treba však povedať, že mnohí ľudia si nedokážu predstaviť, aké náročné je hrať každý tretí deň zápas. Prirodzene z toho plynú aj isté obavy, že sa prihodí nejaká prehra vyšším rozdielom. Snáď to nebude náš prípad. Verím, že zo seba vymačkáme všetky sily a získame čo možno najviac bodov v lige i Európskej lige a prejdeme cez Podbrezovú do štvrťfinále pohára. Chceme dohrať jeseň na určitej úrovni a so cťou," dodal Látal.



Dinamo má opačné problémy ako Spartak. V najvyššej domácej súťaži má na čele tabuľky 5-bodový náskok pred mestským Lokomotivou, v EL nakročené za postupom. V generálke na štvrtkový zápas zvíťazil v Osijeku 2:0. "Pre nás je jedno, proti komu hráme, či ide o Osijek alebo Trnavu. Sme Dinamo a vždy chceme byť najlepší. Zápasu s Trnavou pripisujeme veľký význam. Celý tím zostáva na sústredení, na hoteli sme našli vynikajúce podmienky na prípravu, hráči si po tréningoch môžu dobre oddýchnuť. Atmosféra v klube je pokojná, sme pripravení podať výkon, aký sa od nás žiada. Pôjdeme za víťazstvom, aj keď vieme, že možno aj bod nám bude stačiť na postup," uviedol kormidelník Dinama Nenad Bjelica, ktorý vyzdvihol kolektívnu silu Spartaka. "Zanalyzovali sme si všetky predošlé zápasy nášho súpera v predkole Európskej ligy. Bude to ťažký zápas, na víťazstvo budeme musieť zo seba vydať všetky sily."



Brankár Dominik Livakovič položartom priblížil, ako sa so spoluhráčmi zvyknú na hoteli odreagovať pred zápasom. "Hráme biliard a stolný tenis. Akurát trénera medzi seba nepustíme, lebo je taký namotivovaný a nastavený na víťazstvo, že by nám pokazil zábavu."



Vyslaný redaktor TASR Lukáš Gálik