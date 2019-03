EURÓPSKA LIGA: Slavia chce v Seville uspieť, v akcii aj Mak a Škriniar

Osemfinále EL 2018/19:

18.55 Eintracht Frankfurt - Inter Miláno

18.55 Dinamo Záhreb - Benfica Lisabon

18.55 FC Sevilla - Slavia Praha

18.55 Arsenal Londýn - Stade Rennes

18.55 Zenit Petrohrad - FC Villarreal

21.00 Chelsea Londýn - Dynamo Kyjev

21.00 SSC Neapol - FC Salzburg

21.00 FC Valencia - FC Krasnodar



Kalendár žrebov EL 2018/19:



15. marca: žreb štvrťfinále a semifinále (Nyon)

Bratislava 7. marca (TASR) - Futbalová Európska liga UEFA 2018/2019 ponúkne vo štvrtok úvodné osemfinálové zápasy, pričom v akcii budú aj tri kluby so slovenskými legionármi. Inter Miláno s obrancom Milanom Škriniarom sa o postup do štvrťfinále pobije s Eintrachtom Frankfurt. Bude to ich premiérová konfrontácia v európskych súťažiach, Inter sa naposledy v Nemecku predstavil v 16-finále Ligy majstrov v roku 2011, po góloch Samuela Eto'oa, Wesleyho Sneijdera a Gorana Pandeva zvíťazil nad domácim Bayernom Mníchov 3:2.Zenit Petrohrad so slovenským krídelníkom Róbertom Makom nastúpi proti FC Villarreal. Ruský klub sa na Európsku ligu naladil víťazstvom 1:0 na ihrisku Ural Jekaterinburg, pričom Mak hral za hostí do 84. minúty. Tréner Zenitu Sergej Semak pre klubový web uviedol, že slovenský reprezentant mal svalové problémy. "V Jekaterinburgu bola poriadna zima, počas zápasu začalo aj snežiť. Vybojovali sme veľmi dôležité tri body a sme šťastní, zostávame lídrom najvyššej ruskej súťaže. Teraz sa preladíme na Európsku ligu," povedal Mak pre svoju oficiálnu internetovú stránku.Spomedzi klubov so slovenským zastúpením bude mať zrejme najťažšiu úlohu Slavia Praha s Miroslavom Stochom. Nastúpi proti FC Sevilla, ktorá je rekordný päťnásobný víťaz EL.povedal pre klubový web tréner "zošívaných" Jindřich Trpišovský.Seville sa v domácej La Lige v súčasnosti veľmi nedarí, v uplynulých šiestich zápasoch zvíťazila iba raz a na konte má štyri prehry. V 1. kole vyraďovačky s Laziom Rím v EL však neinkasovala ani raz, triumfovala vonku 1:0 a doma 2:0. "Ja som videl všetky ich zápasy a myslím si, že je to zapríčinené nepremieňaním dôležitých šancí. Je to kvalitné mužstvo, v ktorom rotuje štrnásť alebo pätnásť hráčov. Pokiaľ im niekto vypadne, ako napríklad vykartovaný Vazquez, tak sú tu ďalší hráči. Hrajú jedným štýlom a v jednom rozostavení. Sevilla mala horšie výsledky skôr v zápasoch u súperov, doma stretnutia zvláda. Keď prehráte nejaký zápas, tak sa naopak na ďalší sústredíte o to viac. Nebral by som to ako nejakú výhodu," dodal Trpišovský.Arsenal Londýn si zahrá proti Stade Rennes, kde pôsobil jeho brankár Petr Čech v sezónach 2002/03 a 2003/04. Trénerovi "gunners" Unaiovi Emerymu bude pre trest chýbať francúzsky útočník Alexandre Lacazette, ktorý dostal červenú karu v predchádzajúcom zápase v Borisove, pre zranenie nemôže počítať s trojicou Hector Bellerin, Rob Holding a Danny Welbeck. Všetci traja rehabilitujú po operáciách.citovala agentúra AFP slová stredopoliara Rennes Benjamina Andreho.Ďalší londýnsky zástupca Chelsea si o postup do elitnej osmičky zahrá proti Dynamu Kyjev, Neapol v prvom zápase privíta rakúsky Salzburg.Odvety sa uskutočnia o týždeň 14. marca. Finále sa bude hrať 29. mája v Baku.