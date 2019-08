EL: Trnava krôčik od ďalšieho obratu, Cheu: Zaslúžili sme si viac

Na hráčoch bolo vidieť sklamanie. Stredopoliar Filip Dangubič nepovažuje postup súpera za spravodlivý, mrzeli ho okolnosti, za akých Spartak v tomto ročníku v Európe skončil.

Trnava 2. augusta (TASR) - Po prehre 0:2 na ihrisku Lokomotivu Plovdiv nemali futbalisti Spartaka Trnava veľké šance na postup do 3. predkola Európskej ligy UEFA 2019/2020. Do domácej odvety 2. predkola však zverenci trénera Ricarda Cheua vstúpili s ohromným odhodlaním zmazať manko a pokúsiť sa o "nemožné". Po štvrťhodine sa ujali vedenia a nezlomilo ich ani vylúčenie Timoteja Záhumenského v 35. minúte. Zostali verní ofenzívnemu štýlu hry, v 53. minúte zmazal z jedenástky manko kapitán Bogdan Mitrea a v 71. minúte Rafael Tavares zasadil súperovi ďalší gólový úder znamenajúci v tej chvíli postup Spartaka. Ošiaľ na tribúnach však vydržal len tri minúty, presný zásah Alena Ožbolta na 1:3 sa pre hostí ukázal ako "zlatý".



Napriek trpkému vypadnutiu fanúšikovia Trnavy odmenili hráčov dlhým aplauzom a spoločnou ďakovačkou. Viacerí cítili, že cez bulharského protivníka mohol ich tím prejsť do ďalšieho kola, kde by si zmeral sily s Racingom Štrasburg. "Plovdiv bol hotový, zachránilo ho naše vylúčenie. Keby nás bolo jedenásť, tak by sme ich v závere ešte viac zatlačili a možno aj strelili postupový gól. Pozitívom je, že sme potešili divákov, ktorí chcú vidieť takúto Trnavu," poznamenal Dobrivoj Rusov. Ten z brány sledoval, ako jeho spoluhráči chrlia oheň a síru na bránu Lokomotivu. Pre Spartak bola obrovská škoda, že po góle Tavaresa neupokojil hru a dostal rýchly gól, na ktorý už napriek urputnej snahe nenašiel odpoveď. V závere dokonca domáci skúsili vabank, v šestnástke súpera sa ocitol aj Rusov, lopta 'tancovala' na päťke, ale cestu do brány si nenašla. "Myslím, že je nereálne, aby si súper nevypracoval žiadnu šancu, keď je nás taký dlhý čas o jedného menej. Už pred gólom mal Plovdiv dve šance. Nemáme si však čo vyčítať, podali sme neskutočný výkon, na ktorom môžeme stavať," dodal Rusov.



Na hráčoch bolo vidieť sklamanie. Stredopoliar Filip Dangubič nepovažuje postup súpera za spravodlivý, mrzeli ho okolnosti, za akých Spartak v tomto ročníku v Európe skončil. "Odohrali sme skvelý zápas, od 35. minúty sme hrali bez vylúčeného hráča v poli, ale dokázali sme byť aj v oslabení lepší a streliť dva góly. Myslím, že sme podali výborný výkon, žiaľ, futbal nám ukázal svoju škaredšiu tvár. Veľký kompliment patrí fanúšikom, opäť boli náš dvanásty hráč. Sme sklamaní aj kvôli nim, že to nevyšlo. Myslím, že postup sme si prehrali už v Plovdive a nie dnes. Bolo ťažké vrátiť sa do boja o postup, nakoniec sme boli veľmi blízko a takmer sa nám podarilo druhýkrát po sebe zvrátiť dvojgólové manko, čo by bola senzácia," poznamenal Dangubič.



Spartak predtým vypadol už v 2. predkole EL v sezóne 2009/2010, keď stroskotal na FK Sarajevo. Vlani sa dostal až do skupinovej fázy európskeho pohára číslo dva, v ktorej získal v konkurencii Dinama Záhreb, Anderlechtu Brusel a Fenerbahce Istanbul pre slovenského zástupcu rekordných sedem bodov. V lete však prišlo k zmene majiteľa i k prievanu v kabíne, veľké očakávania sa na "andelov" nekládli. Doma proti Plovdivu i predtým proti Radniku Bijeljina však ukázali, že sa vydali na správnu cestu, hrajú ľúbivý ofenzívny futbal, ktorý sa divákom na tribúnach páči a vďaka tomu sú aj oni vtiahnutí do deja. "Opäť sme ukázali, ako chceme hrať. Predviedli sme kvalitu a bojovný výkon na vysokej úrovni pred výborným publikom. Bolo to niečo neskutočné, celý čas sme bojovali. Zaslúžili sme si viac, pretože sme si vypracovali mnoho príležitostí, aj keď sme hrali iba s desiatimi hráčmi. Som veľmi hrdý na týchto hráčov a som si istý, že takisto aj fanúšikovia. Toto je tá emotívna časť futbalu, dali sme do toho všetko, ale nevyšlo to, taký je futbal, víťazí tím, ktorý streli viac gólov. Hráči si zaslúžia rešpekt za to, čo spravili pre Trnavu i slovenský futbal," vyhlásil kormidelník Spartaka, ktorý bude mať po vypadnutí z EL väčší priestor na formovanie filozofie svojho mužstva v domácej súťaži. V nej sa Spartak už v nedeľu predstaví doma proti Nitre.



Jediným slovenským zástupcom v 3. predkole EL je bratislavský Slovan, ktorý si zmeria sily s írskym Dundalkom.