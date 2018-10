EURÓPSKA LIGA: Trnava je v Istanbule, Godál:Už nie sme fackovací panák

2. zápas EL, D-skupina:



štvrtok 4. októbra, 18.55 SELČ



Fenerbahce Istanbul - FC Spartak Trnava

štadión Sükrü Saracoglu Istanbul, rozhoduje Welz (Nem.)

Bratislava 3. októbra (TASR) - Vládnym špeciálom odleteli v stredu ráno futbalisti Spartaka Trnava do tureckého Istanbulu, kde vo štvrtok odohrajú druhý zápas v D-skupine Európskej ligy s domácim Fenerbahce (18.55 SELČ). Na štadióne Sükrü Saracoglu ich čaká búrlivá atmosféra, ale hráči Spartaka už v predkolách Ligy majstrov dokázali, že sú na ňu pripravení.Trnavčania cestovali do tureckej metropoly s výhrou 1:0 nad Anderlechtom Brusel vo vrecku. Toto premiérové víťazstvo v skupinovej fáze v druhej najprestížnejšej klubovej súťaži, ktoré zaknihovali pred dvomi týždňami na Štadióne Antona Malatinského, ich do pozície favorita nestavia. Zverenci trénera Radoslava Látala ním však dali súperom jasný signál.povedal kapitán tímu Boris Godál.Kormidelník Spartaka sa po zápase s Anderlechtom netajil, že jeho hráči musia zostať pri zemi a hrať svoju hru aj v ďalších zápasoch EL.uviedol Látal a dodal:Nasledujúci domáci zápas si však hráči neužijú s fanúšikmi. Tábor Trnavčanov totiž večer pred odletom zasiahla správa o treste od UEFA. Disciplinárna komisia potrestala slovenského šampióna uzatvorením štadióna na jeden zápas a pokutou 60.000 eur. Trest prišiel za správanie sa fanúšikov Spartaka práve v predchádzajúcom stretnutí s Anderlechtom.povedal brankár Martin Chudý.V generálkach na štvrtkový zápas sa obom tímom nedarilo. Trnava prehrala doma v derby so Slovanom 1:2, ešte trpkejšiu prehru zaznamenal Fenerbahce, ktorý nestačil na Rizespor. Na jeho ihrisku mu podľahol 0:3. Prehra v derby Látala mrzela, tréner Trnavy dokonca musel kvôli trestu od rozhodcu dopozerať zápas z tribúny. Turecký klub, v zostave ktorého by nemal vo štvrtok chýbať slovenský obranca Martin Škrtel, nie je na prehry zvyknutý. Fanúšikov si plánuje udobriť najmä po neúspechu v prvom zápase EL, v ktorom prehral na ihrisku Dinama Záhreb hladko 1:4. Hráči slovenského majstra však budú proti a to aj napriek atmosfére, ktorá na nich v tureckej metropole čaká.povedal pre TASR obranca Martin Tóth.Tréner Látal má pred duelom k dispozícii kompletný káder, do Istanbulu odcestovalo 22 hráčov v zložení: Matúš Čonka, Anton Sloboda, Lukáš Greššák, Martin Tóth, Dobrivoj Rusov, Martin Chudý, Ivan Hladík, Oliver Janso, Vakho Čanturišvili, Davit Skhirtladze, Patryk Malecki, Fabian Miesenböck, Jakub Rada, Jiří Kulhánek, Boris Godál, Erik Grendel, Marek Bakoš, Ali Ghorbani, Peter Urminský, Matej Oravec, Andrej Kadlec a Erik Jirka. Turecko - slovenskú konfrontáciu bude rozhodovať Nemec Tobias Welz, jeho asistentmi budú krajania Rafael Foltyn a Markus Häcker. Zápas vysiela v priamom prenose RTVS na Dvojke.