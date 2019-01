UEFA vyšetruje Chelsea za antisemitské chorály fanúšikov

Tie boli namierené proti ich mestskému rivalovi Tottenhamu Hotspur.

Nyon 15. januára (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) začala disciplinárne konanie voči Chelsea Londýn. Fanúšikovia anglického klubu sa previnili tým, že v decembrovom zápase Európskej ligy UEFA proti maďarskému tímu MOL Vidi (2:2) spievali antisemitské a rasistické chorály. Tie boli namierené proti ich mestskému rivalovi Tottenhamu Hotspur.



UEFA prizvala do vyšetrovania incidentu špeciálneho inšpektora, ktorý by mal zozbierať čo najviac dôkazových materiálov. O treste pre Chelsea rozhodne Disciplinárna komisia UEFA 28. februára. V 16-finále EL sa "The Blues" stretnú so švédskym klubom Malmö FF.