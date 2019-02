EURÓPSKA LIGA: Na Slavii zaujímavému duelu s Genkom chýbali iba góly

Slovenský reprezentant Miroslav Stoch odohral v drese "zošívaných" celý zápas, aj on mal viacero nádejných streleckých pokusov, ale gól z nich nepadol.

Praha 15. februára (TASR) - Hoci prvé šestnásťfinále Európskej ligy UEFA 2018/19 Slavia - Genk v pražskej Sinobo Arene góly neprinieslo, zápas bol mimoriadne zaujímavý. Priniesol množstvo šancí, tyčky na oboch stranách, skvelú divácku kulisu. Produktivita ale chýbala na oboch stranách, takže práve na nej musia oba tímy v odvete o týždeň v Belgicku zapracovať.



Slovenský reprezentant Miroslav Stoch odohral v drese "zošívaných" celý zápas, aj on mal viacero nádejných streleckých pokusov, ale gól z nich nepadol. Podľa trénera domácich Jindřicha Trpišovského je tak postup do osemfinále stále otvorenou záležitosťou.



"Videli sme zaujímavý zápas. Mal všetko, chýbali len góly. Hovoril som, že rozhodne produktivita a ukázalo sa, že to bol rozhodujúci faktor zápasu. Oba tímy si vytvorili niekoľko dobrých šancí, ale skončilo to 0:0. Je to trochu výhoda pre nás, keďže súper ukázal skvelú technickú vybavenosť. Stálo nás strašne veľa síl odobrať im loptu či dostať ich pod tlak. Nepamätám si, že by v prvom polčase pokazili prvý dotyk, ale my sme mali veľa nevynútených chýb. Bola tu skvelá kulisa, na oboch stranách trafené tyče," povedal Trpišovský pre klubový web.



Kouč Slavie stále vidí šance do odvety 50:50: "Bude to síce iné, rozdiel bude v kvalite ihriska, to bude výhoda pre nich. Budú mať tiež domáce prostredie. Ale fakt, že sme sa im dokázali vyrovnať, tak to bude 50:50. Keď sa sčítajú všetky veci, nakoniec rozhodne aj tak produktivita."