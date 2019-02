Večer pred zápasom Lazia Rím s FC Sevilla pobodali štyroch fanúšikov

Medzi zranenými sú Brit, Američan a dvaja Španieli, jeden z nich je vo vážnom stave.

Rím 14. februára (TASR) - Deň pred štvrtkovým stretnutím šestnásťfinále futbalovej Európskej ligy medzi Laziom Rím a Seviilou pobodali v talianskej metropole štyroch ľudí. Medzi zranenými sú Brit, Američan a dvaja Španieli, jeden z nich je vo vážnom stave. Podľa periodika The Guardian nie je jasné, či Američan a Brit patrili k fanúšikom alebo išlo o náhodných turistov.



Svedkovia vypovedali, že na výtržnostiach sa zúčastnilo asi 40 ľudí, polícia vyšetruje zapojenie miestnych ultras. "Pobehovali tu tucty chlapov v čiernych tričkách, niektorí mali helmy a palice. Vyzeralo to, akoby niekoho prenasledovali," popásala udalosti jedna svedkyňa. "Prišiel ku nám do baru Španiel s porezanou nohou. Bol vydesený a žiadal nás o pomoc," dodal majiteľ miestneho pohostinstva.