EURÓPSKA LIGA: Vo štvrtok bohatá porcia 43 duelov

1. zápasy 1. predkola Európskej ligy 2019/2020, štvrtok 11. júla.



15:30 Pjunik Jerevan (Arménsko) - FK Škupi (Severné Macedónsko)



16:00 Ordabasy Šimkent (Kazachstan) - Torpedo Kutaisi (Gruzínsko)



16:45 FK Ventspils (Lotyšsko) - FK Teuta Drač (Albánsko)



17:00 FC Alaškert (Arménsko) - Makedonija Skopje (Severné Macedónsko)



17:30 KF Laçi (Albánsko) - Hapoel Beer-Ševa (Izrael)



17:30 Narva Trans (Estónsko) - Budučnost Podgorica (Čierna Hora)



17:30 AEK Larnaka (Cyprus.) - FC Petrocub-Hincesti (Moldavsko)

Rozhodca: Michal Očenáš (Slovensko)



18:00 KuPS Kuopio (Fínsko) - FC Vitebsk (Bielorusko)



18:00 Flora Tallinn (Estónsko) - Radnički Niš (Srbsko)



18:00 FK Sabail (Azerbajdžan) - Universitate Craiova (Rumunsko)



18:30 FK Riteriai (Litva) - KÍ Klaksvík (Faerské osstrovy)



18:30 FC Balzan (Malta) - NK Domžale (Slovinsko)



19:00 SK Brann Bergen (Nórsko) - Shamrock Rovers (Írsko)



19:00 Malmö FF (Švédsko) - Ballymena United (Severné Írsko)



19:00 Maccabi Haifa (Izrael) - NŠ Mura (Slovinsko)



19:00 VSC Debrecín (Maďarsko.) - FK Kukësi (Albánsko)



19:00 FC Crusaders (Severné Írsko) - B36 Tórshavn (Faerské ostrovy)



19:00 Bröndby Kodaň (Dánsko) - Inter Turku (Fínsko)



19:00 FK Molde (Nórsko) - KR Reykjavík (Island)



19:00 Akademija Pandev (Severné Macedónsko) - Zrinjski Mostar (Bosna a Hercegovina)



19:00 Šachťor Soligorsk (Bielorusko) - FC Hibernians (Malta)



19:00 Speranta Nisporeni (Moldavsko) - Neftči Baku (Azerbajdžan)



19:00 Dinamo Tbilisi (Gruzínsko) - US Engordany (Andorra)



19:00 Kauno Žalgiris (Litva) - Apollon Limassol (Cyprus)



19:00 FK Liepaja (Lotyšsko) - Dinamo Minsk (Bielorusko)



19:30 Fola Esch (Luxembursko) - Čichura Sačchere (Gruzínsko)



20:00 Connah's Quay Nomads (Wales) - FC Kilmarnock (Škótsko)



20:00 Olimpija Ľubľana (Slovinsko) - Rigas FS (Lotyšsko)



20:30 Europa FC (Gibraltár) - Legia Varšava (Poľsko)



20:30 FCSB (Rumunsko) - Milsami Orhei (Moldavsko)



20:30 FK Čukarički (Srbsko) - FC Banants (Arménsko)



20:30 FK Zeta (Čierna Hora) - MOL Fehérvár (Maďarsko)



20:45 Saint Patrick's (Írsko) - IFK Norrköping (Švédsko)



20:45 FC Aberdeen (Škótsko) - RoPS Rovaniemi (Fínsko)



20:45 Cork City (Írsko) - Progres Niederkorn (Luxembursko)



20:45 FA Cliftonville (Severné Írsko) - FK Haugesund (Nórsko)



21:00 Honvéd Budapešť (Maďarsko) - Žalgiris Viľnius (Litva)

Rozhodca: Boris Marhefka (Slovensko)



21:00 Široki Brijeg (Bosna a Herzegovina) - Kairat Almaty (Kazachstan)



22:00 Breidablik (Island) - FC Vaduz (Lichtenštajnsko)



22:00 Stjarnan (Island) - Levadia Tallinn (Estónsko)

Kalendár Európskej ligy 2019/2020:



27. júna: 1. zápasy predkvalifikácie



4. júla: odvety predkvalifikácie



11. júla: 1. zápasy 1. predkola



18. júla: odvety 1. predkola



22. júla: žreb 3. predkola



25. júla: 1. zápasy 2. predkola



1. augusta: odvety 2. predkola



5. augusta: žreb play off



8. augusta: 1. zápasy 3. predkola



15. augusta: odvety 3. predkola



22. augusta: 1. zápasy play off



29. augusta: odvety play off



30. augusta: žreb skupinovej fázy (Monaco)



19. septembra: 1. kolo skupinovej fázy



3. októbra: 2. kolo skupinovej fázy



24. októbra: 3. kolo skupinovej fázy



7. novembra: 4. kolo skupinovej fázy



28. novembra: 5. kolo skupinovej fázy



12. decembra: 6. kolo skupinovej fázy



16. decembra: žreb 16-finále



20. februára 2020: 1. zápasy 16-finále



27. februára: odvety 16-finále



28. februára: žreb osemfinále



12. marca: 1. zápasy osemfinále



19. marca: odvety osemfinále



20. marca: žreb štvrťfinále, semifinále a finále



9. apríla: 1. zápasy štvrťfinále



16. apríla: odvety štvrťfinále



30. apríla: 1. zápasy semifinále



7. mája: odvety semifinále



27. mája: finále (Štadión Energa, Gdaňsk)

Bratislava 11. júla (TASR) - Okrem troch zápasov slovenských klubov ponúkne štvrtok vo futbalovej Európskej lige UEFA 2019/2020 ďalších 40 prvých duelov 1. predkola. Z predkvalifikácie si v ňom vybojovalo účasť sedem mužstiev, včera a dnes boli na programe prvé štyri konfrontácie. O postup do 2. predkola bojuje spolu 94 klubov.Medzi nimi je zo známejších mien rumunský FCSB, ktorý ešte ako Steaua Bukurešť v roku 1986 vyhral Európsky pohár majstrov aj európsky Superpohár. Prvou prekážkou FCSB je moldavský Milsami Orhei, ktorý pred rokom vypadol v 1. predkole tejto súťaže so Slovanom Bratislava. Z ďalších známejších klubov už v tejto fáze súťaže začne Hajduk Split, Legia Varšava, Malmö FF či Bröndby Kodaň.