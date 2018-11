EURÓPSKA LIGA: Welbeck utrpel zranenie členka, podľa Emeryho je vážne

Pre zranenie členka museli 27-ročného útočníka odniesť z ihriska už v úvodnej polhodine a transportovali ho do nemocnice.

Londýn 9. novembra (TASR) - Anglický futbalista Danny Welbeck z londýnskeho Arsenalu sa zranil vo štvrtkovom stretnutí E-skupiny Európskej ligy so Sportingom Lisabon (0:0). Pre zranenie členka museli 27-ročného útočníka odniesť z ihriska už v úvodnej polhodine a transportovali ho do nemocnice.



"Musíme čakať, ale predpokladáme, že je to vážne. Každé zranenie je odlišné, môže ísť o zlomeninu v členku. Je to veľká rana preňho, pre nás a pre všetkých, ktorí ho majú radi ako človeka," uviedol tréner Arsenalu Unai Emery na oficiálnej klubovej stránke.



Severolondýnčanom stačila aj bezgólová remíza na zaistenie si účasti v jarnom šestnásťfinále.