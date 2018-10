EURÓPSKA LIGA: Zenit tesne zdolal Slaviu, Stoch: Sme na správnej ceste

V drese českého tímu odohral Stoch celý zápas, na brankára domácich vyslal tri nebezpečné strely, no jeho tím napokon prehral 0:1 po góle Aleksandra Kokorina desať minút pred koncom.

Bratislava 5. októbra (TASR) - V súboji dvoch slovenských futbalistov vo štvrtkovom zápase Európskej Ligy UEFA medzi Zenitom Petrohrad a Slaviou Praha bol úspešnejší domáci Róbert Mak. V drese českého tímu odohral celý duel Miroslav Stoch, na brankára domácich vyslal tri nebezpečné strely, no jeho tím napokon prehral 0:1 po góle Aleksandra Kokorina desať minút pred koncom. Slovenský reprezentant hral za víťazný tím do 63. minúty.



Hráči Slavie si vypracovali množstvo gólových príležitostí, boli aktívnejší, body však do tabuľky C-skupiny v Rusku nezískali. Čoskoro 29-ročný Stoch bol najbližšie ku gólu v 25. minúte, no jeho "delovka" z tridsiatich metrov opečiatkovala brvno bránky Andreja Luneva. "Bola to smola. Keby to išlo o niekoľko centimetrov nižšie, tak je to gól. Najskôr to vyzeralo, že tá strela pôjde nad bránku, no v poslednej chvíli lopta spadla dole. Keby išla ešte o kúsok nižšie, vývoj zápasu mohol byť iný. Mali sme veľa streleckých pokusov. Niekedy sme tieto situácie riešili zle, inokedy nám zase chýbal kúsok šťastia. Dostali sme gól z prvej strely na našu bránku. Veľké mužstvá často nemusia hrať najlepšie, ale dokážu premeniť jednu šancu," citovala krídelníka Slavie klubová stránka.



"Myslím, že napriek prehre sme podali veľmi dobrý výkon. Sme na správnej ceste a keď budeme takto pokračovať môžeme sa vyrovnať najlepším tímom v Európe," dodal Stoch, ktorého doplnil tréner Jindřich Trpišovský: "Hráči môžu byť hrdí na to, čo predviedli na ihrisku. Bol to vyspelý a komplexný výkon. Hrali sme lepšie, no nedali sme gól. Najdôležitejšie bolo pre nás držanie lopty, lebo Zenit je s ňou veľmi nebezpečný. Boli sme aktívnejší a som rád, že sme sa takto dokázali prezentovať na medzinárodnej úrovni."



Slavia je s tromi bodmi na treťom mieste tabuľky, v ďalšom zápase EL sa predstaví 25. októbra v dánsku na ihrisku FC Kodaň.