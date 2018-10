Na archívnej snímke vpravo Emre Can.

Do Juventusu prišiel ako voľný hráč v lete z FC Liverpool.

Turín 29. októbra (TASR) - Nemecký futbalový stredopoliar Emre Can absolvoval úspešnú operáciu štítnej žľazy. Jeho Juventusu Turín však bude chýbať 5 až 6 týždňov, informovala agentúra AP.



Taliansky šampión v oficiálnom komuniké uviedol, že "Can sa podrobil zákroku v nemocnici vo Frankfurte. Operácia bola absolútne úspešná a prognóza návratu hráča bude jasnejšia v priebehu najbližších dní".



Dvadsaťštyriročný nemecký reprezentant sa v tejto sezóne predstavil v drese "bianconeri" v desiatich zápasoch. Do Juventusu prišiel ako voľný hráč v lete z FC Liverpool.