Everton odmietol predať Gueyeho, PSG údajne angažuje Paredesa

Londýn 28. januára (TASR) - Anglický futbalový klub Everton FC zamietol ponuku vo výške 22 miliónov libier, ktorou sa funkcionári Paríža Saint-Germain snažili zlanáriť senegalského stredopoliara Idrissu Gueyeho.



Francúzskeho šampióna trápia výpadky v stredovej formácii, z ktorej na neurčité obdobie vypadli Adrien Rabiot a predovšetkým Marco Verratti. Ten si pred týždňom v ligovom zápase s Guingampom (9:0) poranil ľavý členok, pričom mu hrozí niekoľkotýždňová maródka a vynechanie úvodného osemfinálového duelu Ligy majstrov na pôde Manchestru United. "Odmietli sme ponuku PSG. Idrissa je pre nás dôležitý hráč a takých nepredávame," vyhlásil tréner "karameliek" Marco Silva.



Parížania sa na zimnom prestupovom trhu rýchlo zorientovali a údajne sa dohodli so Zenitom Petrohradom na angažovaní argentínskeho stredopoliara Leandra Paredesa. Transfer 24-ročného reprezentanta "Albicelestes" by mali zainteresované strany dotiahnuť do konca v priebehu tohto týždňa, informoval portál lequipe.fr.