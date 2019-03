Tréner Evertonu čelí obvineniam z nevhodného správania

Emócie neskrýval tréner ani v pozápasových rozhovoroch, keď skritizoval výkon postranného rozhodcu.

Londýn 11. marca (TASR) - Tréner futbalistov FC Everton Marco Silva čelí obvineniam z nevhodného správania voči rozhodcom po sobotňajšom zápase proti Newcastlu United (2:3).



Rozhnevaný Portugalčan vbehol na ihrisko po tom, ako hlavný arbiter Lee Mason ukončil stretnutie 30. kola najvyššej anglickej súťaže, ktoré jeho tím nedokázal doviezť do víťazného konca, aj napriek tomu, že viedol už 2:0. Emócie neskrýval ani v pozápasových rozhovoroch, keď skritizoval výkon postranného rozhodcu slovami: "Vždy videl niečo iné, než my ostatní."



Bývalý tréner Watfordu, či Hullu City sa môže proti obvineniam odvolať do štvrtka 14. marca. Informovala agentúra AFP.