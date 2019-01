Fabregas definitívne novou posilou AS Monaco

Tridsaťjedenročný stredopoliar mal s FC Chelsea zmluvu do konca sezóny, posledný zápas za anglický klub odohral v sobotu, keď The Blues zdolali v 3. kole Pohára FA Nottingham Forest 2:0.

Paríž 11. januára (TASR) - Španielsky futbalista Cesc Fabregas sa stal v piatok oficiálne novou posilou AS Monaco, s ktorým ho čakajú záchranárske práce v Ligue 1. "Kniežatá" figurujú na predposlednom 19. mieste tabuľky najvyššej francúzskej súťaže.



Tridsaťjedenročný stredopoliar mal s FC Chelsea zmluvu do konca sezóny, posledný zápas za anglický klub odohral v sobotu, keď "The Blues" zdolali v 3. kole Pohára FA Nottingham Forest 2:0. Fabregas mal na ruke kapitánsku pásku a keď päť minút pred koncom striedal, emotívne sa rozlúčil s fanúšikmi na Stamford Bridge.



Fabregas hral za Chelsea od roku 2015, predtým v rokoch 2003 až 2011 pôsobil v inom londýnskom klube Arsenal. S Monacom podpísal podľa agentúry AFP zmluvu na tri a pol roka.