Fanúšik Birminghamu City si za útok na Grealisha odsedí 14 týždňov

Mitchell vbehol na ihrisko v 9. minúte stretnutia. Podľa slov svojho právneho zástupcu skutok oľutoval.

Birmingham 11. marca (TASR) - Fanúšikovi futbalového klubu Birmingham City Paulovi Mitchellovi, ktorý v nedeľňajšom druholigovom derby proti Aston Ville (0:1) udrel päsťou do tváre hráča hostí Jacka Grealisha, uložil súd trest odňatia slobody na 14 týždňov.



Mitchell vbehol na ihrisko v 9. minúte stretnutia a zozadu udrel do tváre kapitána Aston Villy Grealisha. "Pán Grealish zacítil úder na pravej strane čeľuste a ihneď si uvedomil, že ho napadol fanúšik domácich," zhrnul incident prokurátor Jonathan Purser. Mitchell, podľa slov svojho právneho zástupcu, skutok oľutoval: "Môj klient spôsobil svojim chovaním hanbu sebe, svojej rodine a predovšetkým klubu, ktorý podporuje už od útleho veku. Touto cestou by sa chcel ospravedlniť Aston Ville a predovšetkým Jackovi Grealishovi. Klient nedokáže rozumne vysvetliť, prečo konal tak, ako konal."



Incident sa našťastie zaobišiel bez vážnejšieho zranenia a 23-ročný Grealish dokonca v 67. minúte duelu rozhodol o triumfe svojho tímu nad mestským rivalom najtesnejším rozdielom 1:0.