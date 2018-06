Fanúšikovia vypískali Pogbu napriek víťazstvu Francúzska

Verejnosť očakáva, že zakaždým strelíme päť či šesť gólov, uviedol.

Nice 2. júna (TASR) – Francúzski futbaloví reprezentanti dosiahli ďalšie víťazstvo v záverečnej príprave na nadchádzajúce majstrovstvá sveta v Rusku. V Nice zdolali v prestížnej konfrontácii Talianov 3:1, hoci tréner Didier Deschamps urobil v porovnaní s pondelňajším triumfom nad Írmi 2:0 až sedem zmien v zostave.



Hre "Les Bleus" to však neublížilo a už v 29. minúte viedli o dva góly, keď sa presadili Samuel Umtiti a Antoine Griezmann z pokutového kopu. Talianov vrátil do hry v 39. minúte Leonardo Bonnuci, posledné slovo mali v 63. minúte opäť domáci, keď na konečných 3:1 upravil Ousmane Dembele.



"Vieme sa dostať do rýchlych protiútokov a utvárame si veľa príležitostí. Musíme však byť efektívnejší, aby sme zápas rozhodli skôr," povedal Deschamps. Aj napriek víťazstvu nad silným súperom sa z tribún ozýval piskot na adresu stredopoliara Paula Pogbu, ktorý bol na trávniku do 86. minúty. "Verejnosť očakáva, že zakaždým strelíme päť či šesť gólov, ale na tejto úrovni to nie je vôbec jednoduché. Čelíme silným súperom. Moji hráči robia maximum. Neviem, či sa takéto správanie fanúšikov dotýka hráčov, no bol by som rád, ak by sa to v budúcnosti neopakovalo," dodal kapitán majstrov sveta z roku 1998.



Francúzsko nastúpi v generálke na MS v sobotu 9. júna proti USA. V C-skupine si postupne zmeria sily s Austráliou, Peru a Dánskom. Taliansko sa na záverečný turnaj nekvalifikovalo prvýkrát od roku 1958, keď v barážovom dvojzápase nestačilo na Švédsko po výsledkoch 0:0 a 0:1.