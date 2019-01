Barcelona nadelila Seville šesť gólov, Messi: Chceme vyhrať všetko

Futbalisti Barcelony panujú v Španielskom pohári už štyri roky. Na ceste za piatou trofejou v Copa del Rey za sebou už vyradili Leonesu, Levante aj Sevillu.

Madrid 31. januára (TASR) - Futbalisti FC Barcelona sa prebojovali do semifinále Copa del Rey. V stredajšej domácej odvete štvrťfinále zvíťazili nad FC Sevilla vysoko 6:1 a dokázali tak zmazať manko 0:2 z prvého zápasu.



FCB panuje v Španielskom pohári už štyri roky. Na ceste za piatou trofejou v Copa del Rey za sebou už vyradila Leonesu, Levante aj Sevillu. Tréner Ernesto Valverde síce už dlhší čas tvrdí, že pohár nie je pre Kataláncov úplnou prioritou a viacero opôr v ňom v tejto sezóne dostáva voľno v snahe šetriť sily. Ale podľa argentínskeho útočníka Lionela Messiho aktuálny líder La Ligy a osemfinalista Ligy majstrov chce vyhrať všetko čo sa dá. "Hovorili, že nechceme v tejto sezóne vyhrať Copu. Pravdou však je, že tento tím chce vyhrať všetky tri súťaže. Sme v nich stále v hre a nedáme nikomu nič zadarmo," citovala Messiho agentúra AP.



Dva góly strelil Brazílčan Phillipe Coutinho, prvý z jedenástky po faule na Messiho, ktorý spoluhráča kolegiálne nechal zahrať pokutový kop. Jedným z kľúčových momentov duelu bola 25. minúta, keď najprv iba do ľavej tyče napálil sevillský Andre Silva a následne Gerard Pique fauloval v pokutovom území Roqueho Mesu. Nariadenú penaltu ale Everovi Banegovi výborným zákrokom zlikvidoval brankár domácich Jasper Cillessen. V 31. minúte zvýšil na 2:0 Ivan Rakitič a 10 minút po prestávke už viedli Katalánci 4:0. Hostia síce znížili, ale v závere pridali ešte góly Luis Suarez aj Messi.



"Zákrok Cillessena, keď chytil penaltu, nás udržal v hre. Za stavu 4:1 už riskovali, nám sa otvoril priestor a ukončili sme to ďalšími gólmi. Messi bol voči svojim spoluhráčom dnes veľmi veľkorysý a Coutinho preukázal veľkú dávku zodpovednosti, keď otvoril skóre," zhodnotil Valverde.



V tábore Sevilly zavládol po súboji smútok. "Je to veľmi ťažká prehra. Nebude sa nám do Sevilly vracať ľahko po inkasovaní šiestich gólov," povzdychol si tréner Pablo Machin.