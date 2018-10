FC Valetta chce získať Usaina Bolta: Veríme, že nič nie je nemožné

Osemnásobný olympijský víťaz v šprinte na 100 a 200 m je na skúške v austrálskom ligovom klube Central Coast Mariners.

Gosford 16. októbra (TASR) - Výkonný riaditeľ maltského futbalového majstra FC Valetta Ghasston Slimen chce do klubu priviesť Jamajčana Usaina Bolta.



"Šampión je u nás vždy vítaný. V klube veríme, že nič nie je nemožné," citovala agentúra DPA Slimena. Dvadsaťštyrinásobného šampióna Malty vedie od septembra sponzorská skupina z Abu Zabí, ktorej cieľom je dostať FC Valletta medzi európsku špičku.



"V Európe je jeden klub, ktorý ponúkol Usainovi zmluvu na dva roky. Prevzali ho noví majitelia, ktorí s ním chcú hrať Ligu majstrov," uviedol Boltov manažér Tony Rallis, no klub bližšie nešpecifikoval.



Osemnásobný olympijský víťaz v šprinte na 100 a 200 m je na skúške v austrálskom ligovom klube Central Coast Mariners. V piatok strelil svoje prvé dva góly v prípravnom charitatívnom zápase proti druholigovému Macarthur South West United, keď nastúpil v základnej zostave. "Dať prvý gól za profesionálny tím je veľká vec. Bol to skvelý pocit," vyhlásil 32-ročný Bolt.