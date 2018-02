Fico otvoril Kongres UEFA v Bratislave: Sme futbalová krajina

V priestoroch bratislavského výstaviska Incheba Expo sa v pondelok zišli delegácie zo všetkých 55 členských zväzov na 42. riadnom kongrese Európskej futbalovej únie (UEFA).

Bratislava 26. februára (TASR) - V priestoroch bratislavského výstaviska Incheba Expo sa v pondelok zišli delegácie zo všetkých 55 členských zväzov na 42. riadnom kongrese Európskej futbalovej únie (UEFA).



Úvodným príhovorom ho otvoril premiér SR Robert Fico. "Slovensko je futbalová krajina. Keď víťazíme, rastie aj náš HDP. A nadnesene poviem, že keď prehrávame, rátame so stratami v ekonomike. Futbal je výrazný spoločenský fenomén, ktorý združuje najväčšiu športovú rodinu na svete. Československo sa môže pýšiť bohatou históriou, dosiahlo niekoľko významných reprezentačných i klubových úspechov, na ktoré nadviazalo Slovensko účasťou na MS 2010 v Juhoafrickej republike a na EURO 2016 vo Francúzsku, pričom na oboch šampionátoch postúpilo do osemfinále. Nemôžeme však žiť len z minulosti. Preto som nesmierne rád, že naša mladá generácia rastie. Hráči ako Stanislav Lobotka a Milan Škriniar, ktorí zažiarili na vlaňajších majstrovstvách Európy do 21 rokov, patria k oporám vo svojich kluboch a postupne sa z nich stávajú aj osobnosti nášho národného tímu. Želám Výkonnému výboru UEFA veľa správnych rozhodnutí a všetkým chcem zaželať - cíťte sa na Slovensku ako u vás doma!," povedal Fico.



Prítomných v sále privítal prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik. "Je pre nás veľkou cťou, že Slovensko dostalo príležitosť organizovať 42. Kongres UEFA najmä z toho dôvodu, že si v tomto roku pripomína tri významné jubileá - 100 rokov vzniku Československa, 80 rokov od založenia SFZ a 25 rokov vzniku Slovenskej republiky. Naša mladá krajina pred štvrťstoročím začala svoju púť a analytici tvrdia, že je to príbeh úspešnej krajiny. Som rád, že k nemu prispieva aj futbal. Teší ma, že Slovensko môže byť súčasťou takej významnej inštitúcie a rodiny ako UEFA, kde majú rovnaké práva malí aj veľkí a funguje princíp solidarity."



Program zahŕňal okrem správ prezidenta UEFA Aleksandra Čeferina aj doplňujúce voľby jedného člena exekutívy UEFA a zástupcu UEFA na post podpredsedu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). V oboch prípadoch na miesto, ktoré uvoľnil Španiel Villar Llona. Do UEFA delegáti jednotlivých zväzov jednohlasne zvolili Španiela Juana Luisa Larreu Sarobeho, do FIFA Maďara Sándora Csányiho, oboch na funkčné obdobie jedného roka.



V programe bol aj bod riešiaci žiadosť Jersey o prijatie za člena UEFA. Tento 100-tisícový ostrovný štát, ležiaci medzi Anglickom a Francúzskom, je z politického hľadiska kráľovská depedencia Spojeného kráľovstva, chcel však vystupovať na futbalovej mape autonómne. "Z politického hľadiska sme nezávislí od Anglicka či Škótska a chceme, aby sme hrávali pod našou vlajkou aj v súťažiach organizovanými UEFA," snažil sa presvedčiť prítomných delegátov prezident Futbalovej asociácie Jersey Phil Austin. V hlasovaní však až 49 z 55 prítomných delegátov dalo červenú kartu vstupu Jersey do strešnej organizácie európskeho futbalu. "Sme pripravení modernizovať futbal, ale kandidatúra Jersey nespĺňala základné administratívne požiadavky UEFA. Delegáti sa v drvivej väčšine vyslovili, že v tomto prípade nového člena UEFA neprijme," vyhlásil na tlačovej konferencii Čeferin, ktorý je v poradí siedmy prezident UEFA. Zvolili ho v septembri 2016 na Kongrese v Aténach.



Slovenský futbalový zväz zastupovala na bratislavskom kongrese trojčlenná delegácia na čele s Jánom Kováčikom, ďalšími jej členmi boli viceprezident pre štátnu reprezentáciu Karol Belaník a generálny sekretár SFZ Jozef Kliment. "Je to veľký úspech, lebo každý rok sa uchádza o organizáciu kongresu niekoľko krajín. My sme dostali prísľub už pred štyrmi rokmi a dnes je to realita. My sme si spolu s Jozefom Klimentom po nástupe do funkcií povedali, že na Slovensku urobíme každý rok jednu medzinárodnú akciu. To sa nám darí a Kongres UEFA je vyvrcholením nášho snaženia. Radi by sme v budúcnosti, po dostavaní štadióna v Bratislave, zorganizovali európsky Superpohár. V zákulisí sa na túto tému rozprávame od chvíle, keď sa štadión začal stavať. Oficiálnu žiadosť však môžeme dať až vtedy, keď bude štadión hotový a skolaudovaný a UEFA rozhodne, že spĺňa všetky náležitosti a kritéria," povedal Kováčik.



Z ďalších bodov na kongrese ešte bolo dôležité zvolenie prezidenta asociácie Európskych profesionálnych futbalových líg (EPFL) Larsa-Christera Olssona zo Švédska do výkonného výboru UEFA. Jeho mandát bude trvať do roku 2021. Spolu s dvoma členmi vo VV za Asociáciu európskych klubov (ECA) tak stúpne vplyv klubového futbalu. "Je to múdre rozhodnutie," komentoval Čeferin, ktorý tiež potvrdil, že videotechnológia VAR sa v budúcom ročníku Ligy majstrov 2018/19 ešte neuplatní: "V budúcej sezóne to ešte nezavedieme do Ligy majstrov. Ale som jej zástancom. Je tam však niekoľko nejasností. Hoci už bude na MS v Rusku a funguje vo viacerých ligách."



Čo sa týka financií, UEFA za sezónu 2016/17 vykázala malú stratu, takže musela do rezervy siahnuť pre 6,7 miliónov eur. Napriek tomu je organizácia finančne zdravá, keďže v rezerve podľa pokladníka UEFA Davida Gilla je suma 626 miliónov eur. Príjmy UEFA narástli v období 2017/18 o šesť percent na 2,38 miliardy eur a v ročníku 2018/19 sa očakáva ich prudký nárast až na 3,9 miliardy eur vďaka novým formátom ako sú Liga národov a zmenená Liga majstrov. Víťaz ME 2020 zinkasuje ako finančnú prémiu 34 miliónov eur, celkovo sa účastníkom šampionátu na prémiách rozdelí 371 miliónov eur. Každý účastník dostane ako "štartovné" 9,25 miliónov, čo je o 1,25 milióna viac ako na EURO 2016 vo Francúzsku.



Medzi pozvanými hosťami boli zástupcovia všetkých partnerských futbalových organizácií. Za FIFA sa na kongrese zúčastnil prezident Gianni Infantino a generálna sekretárka Fatma Samourová, dvojčlenné delegácie reprezentovali kontinentálne konfederácie z Afriky, Ázie, zóny CONCACAF, Južnej Ameriky a Oceánie, prítomní boli vysokí funkcionári Asociácie európskych klubov aj Európskych profesionálnych futbalových líg, hráčskej federácie FIFPro, plus čestní členovia UEFA. Kongresu predchádzalo rokovanie Výkonného výboru UEFA.