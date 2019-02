FIFA a UEFA musia spolupracovať, vyzval šéf nemeckého zväzu Grindel

Infantino sa snaží zaviesť novú globálnu Ligu národov aj rozšíriť MS klubov. UEFA sa však obáva, že iniciatíva FIFA môže poškodiť súťaže pod patronátom Európskej futbalovej únie.

Rím 6. februára (TASR) - Strešné organizácie európskeho a svetového futbalu UEFA a FIFA musia zlepšiť svoje vzájomné vzťahy. Vyzval na to šéf nemeckého zväzu (DFB) Reinhard Grindel tesne pred opätovným zvolením Gianniho Infantina za prezidenta FIFA.



"Bol by som rád, ak by sa vybudovala konštruktívna spolupráca medzi organizáciami. Na to je treba jasne si určiť priority na oboch stranách," povedal Grindel na kongrese exekutívy Medzinárodnej futbalovej federácie v Ríme.



Infantino sa snaží zaviesť novú globálnu Ligu národov aj rozšíriť MS klubov. Všetko zastrešuje investorská skupina, ktorá údajne sľúbila vložiť do projektov 25 miliárd dolárov. UEFA sa však obáva, že iniciatíva FIFA môže poškodiť súťaže pod patronátom Európskej futbalovej únie.



"Nesmieme byť unáhlení. Musíme počkať, na konečný výsledok, ktorý nám predloží pracovná skupina FIFA," dodal Grindel.