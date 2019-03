FIFA zvažuje možnosť odohrať niektoré zápasy MS 2022 v Ománe a Kuvajte

Katar má pripravenú infraštruktúru pre turnaj s 32 účastníkmi, no prezident FIFA Gianni Infantino zvažuje možnosť rozšíriť majstrovstvá o ďalších šestnásť krajín už v roku 2022.

Zürich 6. marca (TASR) - Niektoré z duelov futbalových MS 2022 by sa mohli okrem hostiteľského Kataru uskutočniť v Ománe a Kuvajte. Túto alternatívu zvažuje Medzinárodná futbalová federácia pre prípad, keby sa počet účastníkov svetového šampionátu zvýšil z 32 na 48.



Katar má pripravenú infraštruktúru pre turnaj s 32 účastníkmi, no prezident FIFA Gianni Infantino zvažuje možnosť rozšíriť majstrovstvá o ďalších šestnásť krajín už v roku 2022. Podľa agentúry AP, ktorá sa odvolala na nemenovaný zdroj, už Infantino navštívil Kuvajt aj Omán. O prípadnom rozšírení počtu tímov na MS 2022 by mala FIFA rozhodnúť ešte v marci.