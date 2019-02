Apau zo Slovana je už po operácii, chýbať bude až päť týždňov

Apau v doterajšom priebehu sezóny nevynechal v lige ani minútu. Aj v úvodnom jarnom zápase v Dunajskej Strede bol v základnej zostave, na ihrisku však strávil len 36 minút.

Bratislava 18. februára (TASR) - Holandský futbalový obranca Mitch Apau v nedeľu absolvoval operáciu ramena a Slovan Bratislava bude chýbať až 5 týždňov. Dvadsaťosemročný zadák utrpel zranenie v sobotu v šlágri 19. kola v Dunajskej Strede, kde "belasí" zvíťazili 1:0 a zvýšili náskok v tabuľke pred DAC na 11 bodov.



Apau v doterajšom priebehu sezóny nevynechal v lige ani minútu. Aj v úvodnom jarnom zápase v Dunajskej Strede bol v základnej zostave, na ihrisku však strávil len 36 minút. Hneď po stretnutí absolvoval v Bratislave röntgenové vyšetrenie, ktoré preukázalo vykĺbenie kľúčnej kosti. V nedeľu už absolvoval úspešný operačný zákrok.



„Mrzí ma, že sme prišli o dôležitého hráča, ktorý doteraz v lige nevynechal ani minútu. Žiaľ, aj také veci futbal prináša, a my sa musíme s touto situáciou vyrovnať. Mitch hneď po zápase absolvoval röntgen, ktorý preukázal vykĺbenú kľúčnu kosť. V nedeľu sa podrobil operačnému zákroku, a ruku bude mať týždeň zafixovanú v dlahe. Potom začne s rekonvalescenciou a postupne sa bude zapájať do tréningového procesu. Predpokladám, že by nám mohol byť znovu k dispozícii o štyri až päť týždňov," vyhlásil pre web klubu hlavný tréner Martin Ševela. V praxi to znamená, že Apau by mohol znovu zasiahnuť do hry už po marcovej reprezentačnej prestávke, resp. až v nadstavbovej časti Fortuna ligy 2018/19.



"Na pravý kraj obrany máme pripravenú alternatívu, Jurij Medveděv sa v zápase s DAC dobre zhostil svojej úlohy. Aj kvôli takýmto situáciám je výborné mať zdvojené posty. Mitch nám ako dôležitý člen tímu vypadol, na jeho poste však máme k dispozícii ďalšieho kvalitného hráča, ktorý ho môže zastúpiť,“ doplnil Ševela.



"Už sa cítim o niečo lepšie, i keď dnešné ráno ešte bolo veľmi zlé. V inkriminovanom súboji som tvrdo dopadol na zem, bolo to veľmi bolestivé a už v tej chvíli som tušil, že je zle. Snažil som sa to ešte prekonať a dohrať zápas, ale už to jednoducho nešlo. Neprepadám zlým myšlienkam, veď predpokladaná doba absencie nie je taká dlhá. Budem tvrdo pracovať, aby som sa vrátil ešte silnejší,“ povedal Apau.