FORTUNA LIGA: Cieľom Žilinčanov je prvá šestka a rozvoj mladých hráčov

Káder MŠK Žilina



Brankári: Miloš Volešák, Dominik Holec, Samuel Petráš



Obrancovia: Filip Kaša, Martin Králik, Kristián Vallo, Matej Moško, Branislav Sluka, Giorgi Tevzadze, Adam Kopas, Benson Anang, Vladimír Majdan



Stredopoliari: Michal Škvarka, Miroslav Káčer, Viktor Pečovský, Ivan Diaz, Martin Gamboš, Michal Klec, Jakub Holúbek, Eugeniu Cociuc, Vahan Bičachčjan, Enis Fazlagič



Útočníci: Lukáš Jánošík, Róbert Polievka, Filip Balaj, Róbert Boženík, Jaroslav Mihalík



Odišli: Dávid Hancko (ACF Fiorentina, Taliansko, prestup), Samuel Mráz (Empoli FC, Taliansko, prestup), Yusuf Otubanjo (LASK Linz, Rakúsko, prestup), Eligijus Jankauskas (ukončenie zmluvy), František Kubík (ukončenie zmluvy), Miloš Lačný (ukončenie zmluvy), Juraj Chvátal (Sparta Praha, ukončenie hosťovania), Aleš Mandous (ukončenie zmluvy), Branislav Niňaj (koniec hosťovania)



Prišli: Eugeniu Cociuc (FC Sabail, Azerbajdžan, návrat z hosťovania), Dominik Holec (FK Senica, návrat z hosťovania)

Žilina 19. júla (TASR) – Futbalisti MŠK Žilina si v nadchádzajúcej sezóne Fortuna ligy dávajú za cieľ dobre odštartovať súťaž a dostať sa čo najskôr dostať do prvej šestky. Voľné miesta po odchádzajúcich oporách plánuje klub zaceliť talentovanými mladíkmi z vlastných zdrojov.Na štvrtkovej predsezónnej tlačovej konferencii sedemnásobného majstra predstúpili pred novinárov okrem športového manažéra Karola Belaníka dvaja noví muži – nový tréner Jaroslav Kentoš a nový kapitán tímu Miroslav Káčer. Žilinčania absolvovali prípravu na novú sezónu v domácich podmienkach a na sústredení v Slovinsku bez európskych pohárových zápasov, ale napriek tomu ich sily preverili výhradne zahraniční súperi. Bilanciu z piatich duelov – dve výhry a tri prehry - neberú v Žiline nijako dramaticky. Do tímu pribudli mladí obrancovia Tevzadze z Gruzínska a Anang z Ghany, do stredu poľa mladý Macedónec Fazlagič. Odchádzajúcich hráčov doplnili talentovaní mladíci z vlastných zdrojov, ktorí zbierali minulé sezóny skúsenosti v 2. lige."Šošoni" mali súťažný ročník odštartovať v sobotu na východe republiky, ale pre epidémiu osýpok v okrese Michalovce zápas odložili.prezradil Belaník. Športový manažér predostrel aj ciele klubu v blížiacej sa sezóne.prezradil Belaník, ktorý vyzdvihol aj dobrú prácu klubu na prestupovom trhu.Jaroslav Kentoš je pri prvom tíme krátko, ale filozofiu a systém hry v MŠK už má zažitý, pretože tri sezóny pôsobil ako hlavný tréner v projekte tímu B+U19.prezradil tréner MŠK.Odchovanec Káčer je v tíme, napriek mladému veku, jeden z najskúsenejších hráčov. V najvyššej súťaži 22-ročný stredopoliar už od šestnástich.prezradil Káčer.Žilinčania predali doposiaľ okolo 2700 permanentiek, ktoré sú cenovo výhodnejšie, keďže šošoni sú mimo európskych pohárov.