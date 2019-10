DAC zdolal Zlaté Moravce

FC DAC 1904 Dunajská Streda – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:1 (1:0)



Góly: 13. M. Vida, 65. Divković, – 61. Ďubek.

Rozhodovali: Glova – Benko, Tomčík

ŽK: Beskorovajnyj - Sloboda, Pintér, Asanovič, Brašeň

7744 divákov.



DAC: Jedlička - Blackman, Kružliak, Beskorovajnyj, Šimčák - M. Vida, Oravec – Fábry (65. Kalmár), Ronan (90. Čmelík), K. Vida – Divković (88. Ramirez)



ViOn: Pindroch - Čögley, Pintér, Asanović, Brašeň - Kovaľ, Sloboda, Richtárech (46. Grozdanovski), Henrique (59. Gustavo) - Ďubek – Jarović (77. Rodrigues)

Dunajská Streda 20. októbra (TASR) - Futbalisti DAC Dunajská Streda zvíťazili v nedeľu v 12. kole Fortuna ligy 2019/2020 doma nad Zlatými Moravcami 2:1.V 7. minúte Fábry prešiel na pravej strane, prihral Ronanovi, jeho strelu z pokutového územia vykopol Pintér. V 13. minúte Dunajská Streda išla do vedenia, Máté Vida dostal loptu na ľavej strane, postupoval do stredu ihriska a strelou k ľavej tyči poslal loptu do siete – 1:0.V 25. minúte sa dostal k strele Jarović, ale lopta Jedličkovi nerobila problémy. V 26. minúte dostal dobrú loptu dopredu Divković, poslal ju na zadnú tyč, ale dorážajúci Fábry z piatich metrov do prázdnej brány nedal.Napriek vedúcemu gólu zostala Dunajská Streda ofenzívna, ale obe mužstvá hrali nepresne. V 35. minúte zahrozil z pravej strany Henrique, ale jeho strela skončila tesne vedľa. V 45. minúte sa DAC dostal k priamemu kopu na hranici pokutového územia, loptu však Ronan napálil do múru.Hneď na začiatku druhého polčasu Blackman zle prihral brankárovi, z čoho bol skoro vlastný gól. V 61. minúte hostia vyrovnali, Ďubek získal stratenú loptu v polovici ihriska, postupoval na bránu a ľavačkou poslal loptu veľa Jedličku do brány – 1:1.V 64. minúte mal gól na kopačkách Kovaľ, ktorý po prihrávke za obranu popri Blackmanovi postupoval na bránu, ale jeho strelu Jedlička chytil. Vzápätí išiel DAC opäť do vedenia, po nedorozumení hosťujúcej obrany sa lopta dostala k Divkovićovi, ktorý z pravej strany poslal loptu do siete – 2:1.V 73. minúte po Ronanovej prihrávke Máte Vida obišiel aj troch brániacich hráčov, ocitol sa pred bránou, ale loptu poslal len do Pindrocha. V 77. minúte Kalmárovu strelu z 18-tich metrov Pindroch bravúrne poslal na roh. V 82. minúte Gustavo dostal loptu za obranu, postupoval na bránu delovkou nastrelil hornú tyč.Hostia reklamovali neuznaný gól po strele Gustava, následne tréner Karol Praženica videl žltú kartu. V 90. minúte ešte Kalmár zahrával priamy kop z hranice pokutového územia, ale loptu poslal len do múru.