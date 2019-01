FORTUNA LIGA: DAC získal poľského brankára z Leverkusenu

V Turecku sa k mužstvu, ktorému po jeseni vo Fortuna lige patrí 2. miesto, pridajú ešte ďalší hráči.

Dunajská Streda 23. januára (TASR) - Slovenský futbalový klub DAC Dunajská Streda angažoval 19-ročného poľského brankára Tomasza Kucza z bundesligového Bayeru Leverkusen. Ten bude na Žitnom ostrove hosťovať počas jarnej časti aktuálnej sezóny a DAC má na hráča predkupné právo.



Podľa informácie na oficiálnom webe DAC sa 187 centimetrov vysoký brankár k tímu pripojil v stredu ráno a s novými spoluhráčmi odcestoval aj na sústredenie do tureckého Beleku. V Leverkusene sa v tamojšom dorasteneckom družstve stretol aj s Petrom Hyballom, ktorý ho viedol v sezóne 2015/2016. Na jeho príchode má veľký podiel tréner brankárov Martin Raška, ktorý počas zimnej prestávky absolvoval stáž u "farmaceutov". "Začiatkom januára som mal príležitosť stráviť päť dní v Leverkusene, kde som mohol zblízka sledovať prácu trénera brankárov Davida Thiela a jeho zverencov. Tomasz Kucz je mladý a veľmi talentovaný brankár, ktorý má obrovskú túžbu ukázať sa v profesionálnom futbale. Preto sa rozhodol pokračovať u nás," uviedol tréner brankárov DAC.



Do Turecka s mužstvom neodcestoval 19-ročný chorvátsky útočník Marko Divkovič, ktorý utrpel zranenie minulý štvrtok v prípravnom stretnutí proti Galante. Lekárske vyšetrenia preukázali, že má pretrhnuté a natrhnuté väzy v ľavom členku. Úvod ligovej jari tak s veľkou pravdepodobnosťou vynechá. "Som veľmi smutný, pretože som sa cítil v dobrej pohode a po päťtýždňovej zimnej prestávke som sa tešil na futbalovú loptu. Bohužiaľ, hneď v prvom zápase roka ma postretla takáto smola. Je to jednoznačne najvážnejšie zranenie mojej kariéry, doteraz som vynechal maximálne dva týždne kvôli svalovým problémom či slabinám," povedal Divkovič, ktorý v drese DAC doteraz nastúpil na 42 ligových stretnutí a skóroval päťkrát.



V Turecku sa k mužstvu, ktorému po jeseni vo Fortuna lige patrí 2. miesto, pridajú ešte ďalší hráči. "Príprava doteraz prebiehala na väčších plochách, aby sme rozvíjali vytrvalosť a kondíciu hráčov. Samozrejme, pri cvičeniach nechýbala ani lopta, veď trénujem futbalistov a nie atlétov. V Turecku už budeme robiť na užšom ihrisku. Odohráme tam štyri prípravné zápasy, na ktoré sa musíme poriadne pripraviť, pretože si v nich zmeriame sily s kvalitnými súpermi. Proti trojici prvoligových mužstiev bude hrať našich 12-14 najlepších hráčov, nechceme priveľa variovať. Všetci sa pripravujú ako na majstrovské zápasy, pretože aj tie prípravné sú veľmi dôležité. Dúfam, že sa nám sústredenie vydarí a hráči sa dostanú do formy a dokážu sa naladiť na všetky malé detaily, napríklad ako vyvíjať tlak na súpera, na držanie lopty či výstavbu útoku. Máme aj zranených hráčov, ale to zranenia typické pre prípravné obdobie. Do Turecka pocestuje 23 hráčov a priamo na mieste sa k nám pravdepodobne pridajú jeden-dvaja noví hráči, takže budeme mať k dispozícií celkovo 24-25 hráčov," vyhlásil krátko pred odchodom do tureckého letoviska dunajskostredský kormidelník Peter Hyballa.