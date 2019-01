Ďalšími posilami Podbrezovej poľský reprezentant Kiwior a Štefánik

Štefánik naposledy pôsobil v drese poľského druholigistu Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Tam mu vypršal kontrakt a do Podbrezovej prichádza ako voľný hráč.

Podbrezová 16. januára (TASR) - Slovenský futbalový fortunaligista FK Železiarne Podbrezová v stredu podpísal zmluvy s dvojicou hráčov, s ktorou hlavný tréner Vladimír Veselý počíta do základnej zostavy. Dres "železiarov" si v jarnej časti budú obliekať 18-ročný stredný obranca Jakub Piotr Kiwior a 27-ročný ofenzívny stredopoliar Samuel Štefánik. Informoval o tom oficiálny klubový web.



Jakub Piotr Kiwior je jedným z najväčším poľských talentov a do Podbrezovej prichádza z belgického klubu RSC Anderlecht Brusel. Kiwior je ľavonohý stredný obranca, ktorý v prípade potreby dokáže hrať aj na poste ľavého obrancu. Počas jesennej časti odohral v mládežníckom výbere Anderlechtu zápasy v prestížnej UEFA Youth League. Je tiež kapitánom reprezentácie Poľska do 19 rokov a vo svojej krajine patrí k najvýraznejším talentom. V Podbrezovej podpísal dlhodobý kontrakt.



Druhou výraznou posilou je Samuel Štefánik, ktorý naposledy pôsobil v drese poľského druholigistu Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Tam mu vypršal kontrakt a do Podbrezovej prichádza ako voľný hráč. Štefánik je ofenzívnym stredopoliarom a tvorcom hry, ktorý futbalovo vyrastal v AS Trenčín, v mladom veku ho kúpil holandský klub NEC Nijmegen. V Holandsku odohral počas jednej sezóny 17 duelov a strelil dva góly. Po jej skončení sa vrátil na Slovensko do dresu ŠK Slovan Bratislava. Štefánik, ktorý odohral v drese slovenskej reprezentácie dve stretnutia, podpísal v Podbrezovej zmluvu na 1,5 roka.