Disciplinárna komisia dala Trnave pokutu 5000 eur, Látal omilostený

Časť štadióna v Trnave uzatvoria.

Trnava 19. októbra (TASR) - Po rozhodnutí Disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) bude mať majstrovský Spartak Trnava na fortunaligový zápas 14. kola proti Podbrezovej zatvorenú časť štadióna. Okrem toho dostal klub pokutu aj 5000 eur, informoval klub na oficiálnom webe.



Vyplýva to z Úradnej správy č. 16, ktorú vydal SFZ. Tresty dostal klub za stretnutie s bratislavským Slovanom. Okrem finančnej pokuty sa bude musieť Spartak zaobísť aj bez podpory fanúšikov v sektoroch 1 až 8 a 29 až 36. Úradná správa tiež informuje, že na základe žiadosti trénera "andelov" Radoslava Látala sa mení jeho nepodmienečný trest na podmienečný, v praxi to znamená, že už v sobotňajšom stretnutí 12. kola Fortuna ligy so Senicou môže sedieť na lavičke. Látal tiež bude v skúšobnej dobe do 30. júna 2019.