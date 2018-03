Dunajskú Stredu posilnil Vakoun Issouf Bayo z Pobrežia Slonoviny

Talentovaný útočník sa ako osemnásťročný stal v sezóne 2014/15 najlepším strelcom aj hráčom najvyššej súťaže v rodnej krajine.

Dunajská Streda 13. marca (TASR) - Novou posilou futbalistov FC DAC 1904 Dunajská Streda sa stal 21-ročný Vakoun Issouf Bayo. Reprezentant Pobrežia Slonoviny podpísal s fortunaligistom zmluvu do leta 2019. Informovala o tom oficiálna internetová stránka klubu.



Talentovaný útočník sa ako osemnásťročný stal v sezóne 2014/15 najlepším strelcom aj hráčom najvyššej súťaže v rodnej krajine. Vďaka tomu si vyslúžil pozvánku do národného tímu na kvalifikačné stretnutia, ako aj prestup do jedného z najlepších afrických klubov Etoile Sportive du Sahel. Aj v tuniskom veľkoklube sa stal najlepším strelcom mužstva, takisto pravidelne zbieral štarty v Africkej lige majstrov. Vzhľadom na obmedzenia v súťaži, týkajúce sa počtu cudzincov v jednom zápase, požiadal Bayo svoj klub o zrušenie kontraktu. Vedenie Dunajskej Stredy ho angažovalo po tom, čo si ho tréneri odskúšali v tréningovom procese, kde zaujal svojou výkonnosťou.



"Vakoun Issouf Bayo je mladý útočník, v ktorom vidíme potenciál a svojimi atribútmi zapadá do našej filozofie. Rátame s tým, že potrebuje čas na adaptáciu, ale už teraz vidíme, že vyniká rýchlosťou a silou. Je to typ hráča, ktorý rád hrá do tela a tým sa stáva nepríjemným pre obrancov. Touto cestou by som ho chcel oficiálne privítať v našom ambicióznom klube a zaželať mu veľa úspechov v žlto-modrom drese," vyjadril sa pre fcdac.sk športový riaditeľ klubu Jan Van Daele.



Bayo je po momentálne zranenom Souleymanovi Konem druhým futbalistom z Pobrežia Slonoviny v histórii DAC-u. V klube bude nosiť dres s číslom 15. Trénerovi Rossimu môže byť k dispozícii už na utorkový duel štvrťfinále Slovnaft Cup-u v Trnave.