Liverpool našiel streleckú formu, Kloppa potešil Mane na hrote

Liverpoolčania si po vysokom triumfe nad Watfordom 5:0 udržali jednobodový náskok na čele Premier League pred Manchestrom City.

Liverpool 28. februára (TASR) - Futbalisti FC Liverpool našli po dvoch dueloch bez presného zásahu opäť streleckú formu a po vysokom triumfe nad Watfordom 5:0 si udržali jednobodový náskok na čele Premier League pred Manchestrom City.



"The Reds" si v uplynulých týždňoch prešli menšou krízou, keď z predchádzajúcich piatich duelov vo všetkých súťažiach uhrali len jedno víťazstvo a štyrikrát remizovali. Pri nerozhodných výsledkoch pritom strelili dokopy len dva góly. V stredu vo Watforde však presvedčivo potvrdili úlohu favorita a jasne dominovali. "Tento zápas bol veľmi dôležitý signál. Viete, čo sa o nás písalo a hovorilo. Bol to pre nás skvelý večer a chlapci si zaslúžia všetko uznanie," povedal tréner Jürgen Klopp.



Dva góly strelili Sadio Mane aj Virgil van Dijk, ďalší pridal Divock Origi, ktorý v zostave nahradil zraneného Roberta Firmina. No nepostavil sa na jeho zvyčajné miesto v strede trojčlenného útoku, ale na ľavú stranu. Klopp poslal na hrot Maneho a po stretnutí ho za výkon vychválil: "Hral na novej pozícii a predviedol vynikajúci výkon. Vieme, že dokáže utvoriť akcie, ale teraz sme potrebovali jeho silu v šestnástke. Dostal sa v nej do dvoch výborných šancí a obe premenil, navyše bol aj blízko hetriku."



Mane vyťažil v oboch prípadoch z parádnych centrov Trenta Alexandra-Arnolda a najmä jeho druhý gól pätičkou potešil fanúšikov. Mladý pravý obranca si pripísal aj tretiu asistenciu, na ďalšie dva góly prihral ľavý bek Andrew Robertson.



Liverpool si udržal tesný náskok pred City, ten mohol dokonca narásť aj na viac bodov. Manchesterský klub síce doma s West Hamom jasne dominoval, no spasil ho až gól Sergia Agüera z penalty. "Výkon bol neskutočný, no výsledok veľmi tesný. Perfektne sme bránili ich priame kopy na Andyho Carrolla a Michaila Antonia. To bolo fantastické, no nepremenili sme naše šance. Tvrdo sme bojovali, aby sme sa udržali blízko Liverpoolu," povedal tréner Pep Guardiola pre britské médiá.