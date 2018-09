Nitra zdolala Trenčín v početnej výhode

FC Nitra – AS Trenčín 2:1 (1:0)



Góly: 4. Kóňa, 90.+2 Šimončič (z 11 m) – 58. Mance. ŽK: Chovanec, Steinhübel - Paur, ČK: 40. Paur (Trenčín) po 2. ŽK. Rozhodovali: Kružliak – Somoláni, Hancko, 1289 divákov.



Nitra: Hroššo – Charizopulos, Farkaš, Križan, Chovanec – Šimončič – A. Fábry (90. Chovanec), Kóňa – Abdulrahman, Vestenický (81. M. Fábry), Chobot (66. Steinhübel)



Trenčín: Šemrinec – Šulek, Paur, Kleščík, Yem – Zubairu, El Mahdioui – Ubbink (46. Skovajsa), Čatakovič (89. Umeh) – Mance, Sleegers (46. Bukari)

Tabuľka:



1. Slovan Bratislava 9 7 2 0 21:9 23



2. Dunajská Streda 9 5 3 1 24:14 18



3. Trenčín 9 5 2 2 20:15 17



4. Ružomberok 9 4 4 1 17:7 16



5. Žilina 9 5 1 3 15:10 16



6. Podbrezová 9 4 1 4 11:14 13



7. Nitra 9 3 3 3 15:13 12



8. Sereď 9 3 1 5 10:18 10



9. Trnava 9 2 2 5 7:8 8



10. Z. Moravce 9 2 1 6 9:16 7



11. Senica 9 1 3 5 5:20 6



12. Michalovce 9 1 1 7 7:17 4



Nitra 25. septembra (TASR) - V utorkovej dohrávke 1. kola Fortuna ligy zvíťazili futbalisti FC Nitra nad AS Trenčín 2:1 a poskočili na siedmu priečku tabuľky.Trenčín je tretí, na čele sa s päťbodovým náskokom pred DAC Dunajská Streda "vyhrieva" bratislavský Slovan. Ten sa v sobotu o 18.00 h predstaví v rámci 10. kola ligy na ihrisku Spartaka Trnava.V chladnom počasí a komornej atmosfére začali lepšie domáci, keď už v 4. minúte stretnutia sa po rohovom kope presadil z tesnej blízkosti Kóňa. Po prvom presnom zásahu však zápas stratil na atraktivite a dlhé minúty si ani jeden z tímov nevedel vytvoriť vážnejšiu šancu. Divákov zaujal až záver prvého polčasu.Trenčiansky futbalista Mance mal na kopačke vyrovnanie, ale svoje zakončenie nezvládol ideálne a prázdnu bránu z blízkosti niekoľkých metrov netrafil. Smola na päty sa futbalistom Trenčína lepila aj naďalej. V 40. minúte stretnutia uvidel druhú žltú a následne červenú kartu záložník AS Paur, čím oslabil svoje mužstvo na celý zvyšok zápasu.Po výmene strán sa ako prví mohli presadiť futbalisti spod Zobora. V 49. minúte si Chobot zbehol na vzdialenejšiu žrď, ale jeho hlavičkový pokus tesne minul bránku súpera. O deväť minút neskôr už bolo vyrovnané. O prvý presný zásah hostí sa postaral veľmi aktívny Mance, na ktorého prvý pokus síce dokázal gólman domácich zareagovať, no na následnú dorážku už nemal nárok.V záverečnej desaťminútovke mohli prinavrátiť jednogólové vedenie Nitre stredopoliar Andrej Fábry a o tri minúty neskôr aj Vestenický, ale ich nádejné akcie sieť nerozvlnili. To ich však napokon nemrzelo, pretože v druhej minúte nadstaveného času hlavný rozhodca posúdil zákrok Šuleka na Abdulrahmana ako nedovolený a nekompromisne ukázal na biely bod.Nariadenú jedenástku bezpečne premenil Šimončič a vďaka jeho presnému zásahu Nitra zdolala AS Trenčín 2:1, čím ukončila sedemzápasovú šnúru Trenčína bez prehry.Ivan Galád, tréner FC Nitra:Ricardo Moniz, tréner AS Trenčín: