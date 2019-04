Nitra a Zlaté Moravce remizovali v boji o záchranu

FC Nitra - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:2 (1:2)



Góly: 34. Bilovský, 90.+ Fábry – 1. Ďubek, 44. Ľupták. Rozhodovali: Očenáš – Ádám, Hrmo, ŽK: Machovec, Farkaš – Ľupták, Brašeň, Chovan, 804 divákov



Nitra: Šípoš – Chovanec, Niba, Farkaš, Charizopulos (73. Vestenický) – Machovec, Šimončič (48. Kóňa) – Chobot (46. Soković), Bilovský, Kuník – Fábry



Zlaté Moravce-Vráble: Chovan – Brašeň, Asanović, Kwin Kwin, Čögley – Válovčan (89. Práznovský), Ľupták, Grozdanovski (82. Karlík), Švec (66. Orávik) – Dočekal, Ďubek



FK Železiarne Podbrezová – AS Trenčín 0:0



Rozhodovali: Sedlák – Ferenc, Bednár. ŽK: Obročník – Yem, Lamine, Čatakovič, 854 divákov



Podbrezová: Vantruba – Obročník, Bartoš, Oravec, Kiwior – Špyrka, Paraj – Pavúk (46. Breznaník), Hlohovský (85. Halgoš), Leško – Więzik



Trenčín: Chudý – Slávik, Šulek, Skovajsa, Yem – Lamine (46. Umeh), van Arnhem, Čataković (62. Corryn) – Bukari, Paur (71. Sleegers), Roguljić.



FC Spartak Trnava - FK Senica 0:1 (0:0)



Gól: 79. Deretti. Rozhodovali: Glova – Tomčík, Borsányi, ŽK: Grendel – Ramírez, Dubois, Asmah, Krč, Klapan, ČK: 90. Grendel po druhej ŽK, 1857 divákov



Trnava: Bolek – Hing-Glover, Abena, Janečka, Lovat – Sloboda – Markoski, Grendel, Pekár (59. Rada), Čonka (81. Ashiru) – Yilmaz (87. Tavarez)



Senica: Taborda – Silvejra, Dias, Krč – Klapan, Mendes – Dubois, Tešija (72. Petshi), Asmah (66. Deretti) - Castaňeda (80. Atkinson), Ramirez

Nitra 20. apríla (TASR) - Futbalisti FC Nitra remizovali v sobotňajšom zápase 5. kola o záchranu doma s FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:2.Zlaté Moravce mali výborný vstup do zápasu, keď sa im už v prvej minúte poradilo skórovať. Strelou pod brvno sa presadil Ďubek. V nasledujúcich minútach však tempo hry upadlo a šance sa rodili len sporadicky. Nitra si vypracovala gólovú až po polhodine hry a dokázala ju zužitkovať. Po centri Chovanca sa presadil Bilovský. Vyrovnaný stav však do polčasu nevydržal. V 44. minúte poslal hostí opäť do vedenia Ľupták - 1:2.Nitrania spravili hneď po prestávke dve zmeny v zostave, keď na ihrisko vybehli čerství Kóňa a Sokovič. V 62. minúte mohli inkasovať tretí gól, no Švec trafil len do tyče. Na druhej strane zazvonilo po rohovom kope brvno Chovanovej bránky. Zlaté Moravce v záverečných minútach statočne bránili tesný náskok, no nakoniec sa museli uspokojiť s bodom. V piatej minúte nadstaveného času vyrovnal na 2:2 Farkaš.Futbalisti FK Železiarne Podbrezová remizovali v sobotňajšom zápase 5. kola o záchranu s AS Trenčín 0:0.V prvom polčase mala Podbrezová herne navrch, viac sa tlačila pred bránku súpera, ale strely Hlohovského, ani hlavičky Wiezika či Bartoša výrazné nebezpečenstvo pre brankára Chudého neznamenali. Poriadne ho preveril až po priamom kope Hlohovského hlavou Paraj v 30. minúte.Trenčania sporadicky útočili. Vantruba mal medzi žrďami vážnejšiu prácu iba po tvrdej strele Slávika z mierneho uhla v 35. minúte. Polčas sa teda skončil bez gólov.V druhom dejstve sa obraz hry príliš nezmenil. Hostia sa trošku osmelili, väčšie závary spôsoboval hlavne Bukari a striedajúcemu Umehovi chýbali centimetre, aby lepšie zakončil. Podbrezovčania pohrozili prienikom Leška, pri ktorom dobre zapracovala trenčianska defenzíva a po rohu z hlavičky Wiezika lopta putovala nad brvno.Veľmi nebezpečné boli potom brejky AS a strely Bukariho. Pri prvej parádne zakročil Vantruba a pri druhej lopta od hlavy Bartoša skončila tesne nad hornou žrďou. Domáci suverénne zvíťazili na rohové kopy, ale na góly nevyhral nik.Vladimír Veselý, tréner Podbrezovej:Matthias Kohler, tréner Trenčína:Futbalisti FK Senica zvíťazili v sobotňajšom zápase 5. kola o záchranu Fortuna ligy na pôde Spartaka Trnava tesne 1:0.Prvý polčas futbalovo lepšie vyznel pre Senicu, ktorá mala v jeho priebehu viac z hry a viackrát ohrozila domácu bránu. Už v 3. minúte vystrelil na Boleka Tešija. V 6. minúte odvrátil senickú koncovku z bránkovej čiary Janečka. V 11. minúte vystreli z priameho kopu tesne nad bránu Silvejra.Domáci mali za celý polčas len jednu dobrú príležitosť, keď v 16. minúte unikol po pravej strane Pekár a centrovanú loptu zakončil Yilmaz strelou vedľa brány. Ďalších 20 minút sa hral medzišestnástkový futbal, už so spomínanou väčšou hernou istotou Senice. V 36. minúte prízemný center Asmaha pokryl pozorný Bolek.V druhom polčase mala lepší nástup Trnava, ktorej patrila úvodná 5-minútovka. No potom sa obraz hry nakrátko vrátil do územnej prevahy Senice, ale bez ohrozenia Boleka.V 62. minúte sa po dobrej kombinácii domácich dostal k zakončeniu v 16-ke Yilmaz, no vystrelil vedľa. Potom mali domáci výhodu priameho kopu a Grendelovu loptu vyrazil Taborda na roh. V 79. minúte po priamom kope Mendesa prekonal striedajúci Deretti hlavou Boleka a tým rozhodol o senickom víťazstve v Trnave.V 84. minúte hlavičkoval vedľa Markoski a v poslednej minúte udelil hlavný rozhodca Glova hosťujúcemu Klapanovi a domácemu Grendelovi žlté karty. Pre trnavského kapitána bola už druhá a paradoxne na nosidlách opustil ihrisko aj s červenou kartou.Ricardo Chéu, tréner Senice:Michal Ščasný, tréner Trnavy: