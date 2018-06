FORTUNA LIGA: Greššák predĺžil zmluvu so Spartakom Trnava

Trnavskí futbalisti nastavili latku vysoko, v novej sezóne sa budú snažiť ju nepodliezť.

Trnava 11. júna (TASR) - Defenzívny stredopoliar Lukáš Greššák tesne pred pondelkovým štartom letnej prípravy predĺžil zmluvu so Spartakom Trnava. Dres novopečeného slovenského futbalového šampióna bude obliekať aj v sezóne 2018/2019, v kontrakte je zakotvená aj opcia na jeho predĺženie o ďalší rok.



"Keby som nebol spokojný, nepodpísal by som novú zmluvu (smiech). Trocha sa to celé naťahovalo, niekto musel urobiť kompromis. Som rád, že to takto dopadlo. Teraz mám čistú hlavu, môžem sa sústrediť na futbal a na ďalšiu sezónu, v ktorej nás čakajú veľké výzvy," povedal Greššák, ktorý prišiel do Trnavy v roku 2014 z Ružomberka.



V minulej sezóne výraznou mierou prispel k zisku titulu, na ktorý čakal Spartak dlhých 45 rokov, hoci v jej úvode laboroval so zraneným kolenom. Gro mužstva "andelov" zostalo pohromade, po krátkych dovolenkách sa hráči už pod vedením nového trénera Radoslava Látala zapojili do prípravy. "Oslavy sú za nami. Užili sme si ich, ako sa patrí a následne sme si oddýchli na dovolenkách," pochvaľoval si dni voľna Greššák, ktorý dovolenkoval v Turecku a na Orave.



Už v utorok 19. júna sa Spartak dozvie meno súpera v 1. kvalifikačnom kole Ligy majstrov, ktorého zápasy sú na programe 10./11. júla, resp. 17./18. júla. Slovenský majster bude figurovať medzi nenasadenými tímami a naraziť môže už v tejto počiatočnej fáze na silného protivníka - v osudí sú Ludogorec Razgrad, Celtic Glasgow, APOEL Nikózia, Legia Varšava či Astana. "Nesledoval som, koho môžeme dostať. Uvidíme, ako dopadne žreb. Bude to pre nás niečo nové a určite si našu premiéru v Lige majstrov pôjdeme užiť."



Trnavskí futbalisti nastavili latku vysoko, v novej sezóne sa budú snažiť ju nepodliezť. "Každý má tie najvyššie ciele. My sa budeme snažiť potvrdiť dobrú formu z minulej sezóny, ale vieme, že to bude ťažké. Všetci pôjdu proti nám, sme majster a proti tomu sa každý vyhecuje," myslí si Greššák.