Griga sa vracia do Žiliny: Toto bude jeho funkcia

Rodák zo Žiliny sa vracia "domov", naposledy pôsobil pod Dubňom ako kouč vtedajšej druholigovej Žiliny, s ktorou postúpil do najvyššej súťaže.

Žilina 13. marca (TASR) - Trénerské rady vo futbalovom klube MŠK Žilina rozšíril skúsený Stanislav Griga. Bývalý kormidelník slovenskej reprezentácie bude v tíme úradujúceho majstra pracovať ako špecializovaný tréner pre útočníkov. Informovala o tom oficiálna webstránka fortunaligistu.



Rodák zo Žiliny sa vracia "domov", naposledy pôsobil pod Dubňom ako kouč vtedajšej druholigovej Žiliny, s ktorou postúpil do najvyššej súťaže. "Na Slovensku všetci vieme pomenovať hlavný problém, hoci momentálne to s mládežníckym futbalom vyzerá fajn, nevieme vychovať útočníka už roky. Aj keď len v malom množstve, ale rád by som pomohol," charakterizoval slabé miesto v slovenskom futbale Griga, ktorý chce začať riešiť tento problém práve v žilinskom klube. "Žilina je vo všetkom o krok vpred, preto sme sa na začiatok dohodli na výpomoc jeden až dvakrát do týždňa, kde by som sa vyložene špecializoval na útočníkov," hovorí o návrate do klubu po vyše dvadsiatich rokoch úspešný lodivod i niekdajší strelec TJ ZVL Žilina.



Bývalý tréner Sparty Praha naposledy viedol Michalovce v roku 2016, prestávku od futbalu tak po takmer dvoch rokoch viac-menej ukončuje. "Neberiem to ako úplný návrat k futbalu, ale teším sa na to, pretože som bol celý život útočníkom. Futbal sa uberá smerom, kedy sa aj jednotliví tréneri špecializujú presne na svoju oblasť. Máme už kondičných, mentálnych trénerov, trénerov brankárov. Postupne sa budú tréneri špecializovať na obranu i na zakončenie, čo už aj sčasti v Žiline funguje," uviedol 56-ročný Griga pre klubový web.



S klubom je dohodnutý, že v prípade zaujímavej ponuky by ho vedenie uvoľnilo. "Naozaj neviem odhadnúť, koľko bude trvať spolupráca. Môže to byť mesiac, ale aj desať rokov. Vyložene sa teším na trénovanie s mladými, ambicióznymi útočníkmi, kde budem mať radosť z ich napredovania. Vôbec však nebudem vstupovať trénerom do herného systému, spôsobu hry. Budem sa sústrediť vyslovene na finálnu činnosť útočníkov v šestnástke. Verím, že to bude fungovať," dodal nový člen trénerského zboru MŠK, ktorý bude dochádzať do Žiliny priamo na tréningy určené pre hrotových hráčov z Akadémie.