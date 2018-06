Futbalisti Podbrezovej pôjdu v rámci tréningu s nošami až na Chopok

So štandardným vstupom do prípravy, dvojfázovým tréningom, strávili pondelok futbalisti FK Železiarne Podbrezová, v predchádzajúcej sezóne 9. mužstvo tabuľky Fortuna ligy.

Podbrezová 11. júna (TASR) - So štandardným vstupom do prípravy, dvojfázovým tréningom, strávili pondelok futbalisti FK Železiarne Podbrezová, v predchádzajúcej sezóne 9. mužstvo tabuľky Fortuna ligy. Ráno sa zamerali na silu, aby si ju vo svaloch po dovolenkách utriasli, popoludní si už klasicky zabehali na ihrisku.



V dvojfázovej podobe budú doma pokračovať, vo štvrtok však príde zaujímavá zmena. "Nachystali sme teambuildingovú akciu, výstup na Štefánikovu chatu a z nej hore na Chopok," upresnil tréner Marek Fabuľa. "Hráči dostanú noše a povynášajú na chatu 20 až 30-kilový náklad. Komu sa noša neujde, vynesie aspoň nejaký klát. Určite to nebude prechádzka, aj odmenu sme nachystali, horúcu polievku, len počasie aby nám zaprialo."



"Železiari" sa premiérovo rozohrajú v Poľsku na hernom sústredení. "Sú tam vytvorené veľmi dobré podmienky, vidieť to aj na ďalších kvalitných mužstvách, ktoré si tamojšie prostredie zvolili," pochvaľuje si výber Fabuľa. "Predtým sme chodievali do Čiech, kde sme však často mali problémy s tréningovými plochami."



Mottom letnej prípravy sa stala pestrosť. "Tešíme sa z toho, že sme do nej zakomponovali rozmanitosť," dodal Fabuľa. "Prvý týždeň budeme doma, potom strávime ďalší na Táľoch a po týždni domácich tréningov zamierime na herné sústredenie do Poľska. Čakajú na nás nadštandardní súperi, Lech Poznaň, ktorý s nami odohrá generálku pred Európskou ligou, Legia Gdaňsk s visačkou druhého najbohatšieho poľského klubu a rumunský Kluž. Som rád, že nám železiarne umožnili takúto prípravu a vytvorili podmienky, ktoré spĺňajú vysoké kritériá."



V realizačnom tíme uplatňuje podľa Fabuľu klub projekt, ktorým spojil "áčko" a "béčko" dohromady. "Rozšírili sme počet hráčov v 'áčku', do realizačného tímu pribudol Gergely Geri ako druhý asistent a zároveň tréner juniorky. Snažíme sa, aby sme náš zámer plynulo preniesli do mládeže, 'béčka' i 'devätnástky'. Gero bude plniť úlohu akéhosi lietajúceho trénera."



Káder sa postupne rieši a mladý Marek Bartoš zo Žiaru nebude určite poslednou posilou. Strát je však viacero, Djordjevič sa rozhodol pre nový angažmán, v klube nepokračuje Aldo Baez i Jaroslav Kostelný. "Uvidíme, ako sa vyrieši Tereščenko, potrebujeme aj dotiahnuť maródov, Njire, Leško, Bernardina, Bilič by sa mali pomaly zapojiť do prípravy na plné obrátky," dúfa Fabuľa. "Tých hráčov, ktorých by sme chceli, bude už len minimum, pribudnú však mladí z vlastných zdrojov, napríklad Matúš Turňa z dorastu, Andrej Macuľa, taktiež vekom ešte dorastenec. Dovedna by sme mali pracovať s 23 až 25 hráčmi, plus štyria brankári."



Športový manažér Michal Budovec upresnil pohyb v mužstve. "Do prípravy nastúpil v podstate celý minuloročný káder, okrem Lazara Djordjeviča, ktorému sa končí zmluva. My sme mu ponúkli predĺženie, no odmietol. Zmluva končí aj Jaroslavovi Kostelnému a taktiež od nás odchádza. Tí hráči, ktorých sme v zime preradili do 'béčka', odchádzajú tiež, Kupčík, Migaľa a Gerát. Hosťovanie končí Tereščenkovi zo Slovana, pri ktorom ešte veci doťahujeme a riešime aj Jedináka."



Podbrezová predĺžila zmluvu s Martinom Kuciakom, Miroslavom Viazankom, Matúšom Mikušom a pred podpisom by mal byť aj Michal Breznaník. "Jediný hráč, ktorý k nám pribudol, je z FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa stopér Marek Bartoš," dodal Budovec. "Potrebujeme ešte dvoch-troch hráčov, aby sme zostavu prekysličili už aj v súvislosti s tým, že rokujeme o rozviazaní zmluvy s Aldom Baezom."



Lazarovi Djordjevičovi sa končí zmluva 30. júna. "Zatiaľ som tu, do konca týždňa budem múdrejší. Nie je to na sto percent, ale robí sa na tom, že pôjdem niekde do zahraničia, najradšej do Poľska, Rakúska. Chcem sa posunúť niekam vyššie, v Podbrezovej ma chceli udržať, no dva roky stačili. Inak som bol veľmi spokojný, podmienky boli výborné."



Brankár Martin Kuciak označil svoju letnú dovolenku za akurátnu, aby si nabil baterky pred prípravou. "Bol som doma, s deťmi, trochu sme si užili spoločný čas. Prvoradé bolo pre mňa, aby som v Podbrezovej zostal, zmluvu som predĺžil o dva roky. Dúfam, že sa nám podarí to, prečo som do Podbrezovej pred tromi rokmi prišiel, za výraznejším úspechom."



Podľa Kuciaka je vždy dobré, ak príprava je dlhšia a pestrejšia, so zmenami prostredia. "Od trénera Fabuľu vieme, čo môžeme čakať, bude to o výdatnosti, a záťaž sa lepšie vníma, keď ju rozdelíte na rôzne miesta. Radi by sme nadchádzajúci ročník dotiahli do krásneho, úspešného konca. Pred dvoma rokmi sme spoločne pozerali aj zápasy na majstrovstvách Európy, teraz neviem, možno tréner pripraví nejaký teambuilding so spoločným sledovaním zápasov na svetovom šampionáte."