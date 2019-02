Jar sa začne šlágrom DAC - Slovan, sľubuje aj tuhý boj o záchranu

Program 19., prvého jarného kola FL 2018/19:



sobota 16. februára:



o 14.00 hod. MŠK Žilina - Spartak Trnava (Sedlák, P. Bednár, Jekkel, OrangeSport), MFK Zemplín Michalovce - ŠKF iClinic Sereď (Pavlík, Vorel, Hrmo), FC Nitra - FK Železiarne Podbrezová (Ziemba, Pozor, Štrbo), MFK Ružomberok - ViOn Zlaté Moravce (Kružliak, T. Somoláni, Hancko), AS Trenčín - FK Senica (Smolák, Kováč, Roszbeck, štadión Myjava), o 16.00 DAC Dunajská Streda - Slovan Bratislava (Glova, Benko, D. Hrčka, RTVS)



Trénerské zmeny vo FL 2018/19:



FK Senica

Ton Caanen (po 2. kole) - Frederico Ricardo (do 18. kola) - Ricardo Chéu



ŠKF iClinic Sereď

Michal Gašparík (po 7. kole) - Karel Stromšík



AS Trenčín

Ricardo Moniz (po 13. kole) - Vladimir Cifranič



ViOn Zlaté Moravce-Vráble

Juraj Jarábek (po 14. kole) - Branislav Mráz (po 18. kole) - Karol Praženica



FK Železiarne Podbrezová

Marek Fabuľa (po 16. kole) - Gergely Geri (po 18. kole) - Vladimír Veselý



Spartak Trnava

Radoslav Látal (po 18. kole) - Michal Ščasný



Tabuľka FL 2018/19 po 18. kole:



1. ŠK Slovan Bratislava 18 14 4 0 47:17 46

2. FC DAC 1904 Dunajská Streda 18 11 5 2 38:22 38

3. MŠK Žilina 18 10 4 4 33:21 34

4. MFK Ružomberok 18 7 7 4 29:20 28

5. ŠKF iClinic Sereď 18 7 4 7 22:26 25

6. FC Nitra 18 7 3 8 26:25 24

7. MFK Zemplín Michalovce 18 7 3 8 24:31 24

8. FC Spartak Trnava 18 6 3 9 23:21 21

9. AS Trenčín 18 5 3 10 23:32 18

10. FK Železiarne Podbrezová 18 5 2 11 18:30 17

11. FK Senica 18 3 6 9 19:36 15

12. ViOn Zlaté Moravce-Vráble 18 3 2 13 14:35 11

Bratislava 16. februára (TASR) - Futbalová Fortuna liga 2018/2019 sa v sobotu 16. februára preberie zo 69-dňového zimného spánku kompletným 19., prvým jarným kolom základnej časti. Hneď prvé jarné kolo prinesie šláger prvého s druhým, keď na Žitnom ostrove v MOL Arene privíta DAC lídra Slovan Bratislava. Pozornosť sa sústredí aj do Žiliny, kde MŠK privíta majstrovskú Trnavu.Jar sľubuje zaujímavé dianie v boji o titul, resp. o záchranu. "Belasí" v lige ešte neprehrali a majú pred DAC náskok 8 bodov, pred treťou Žilinou 12. Tábor rekordného 8-násobného majstra v ére samostatnosti deklaruje, že rok 2019 má byť pre neho výnimočný. Po dlhoročnom exile na Pasienkoch sa vráti Slovan na nové Tehelné pole, prvý duel na ňom odohrá 3. marca v najväčšom slovenskom derby s Trnavou. Najslávnejší slovenský klub si pripomína 100. výročie od založenia, resp. 50. od triumfu v PVP. Nič iné ako zisk majstrovského titulu si mužstvo trénera Martina Ševelu nepripúšťa.povedal Ševela. Mužstvo Nemca Petra Hyballu prišlo v zime o kanoniera Vakouna Issoufa Baya z Pobrežia Slonoviny, za ktorého Celtc Glasgow zaplatil 2,2 milióna eur. Aj tak však DAC dúfa, že Slovan v boji o titul poriadne ponaháňa.Žilina urobila cez zimu minimum zmien na rozdiel od Trnavy, v ktorej bolo poriadne zemetrasenie. Majstrovských "andelov" už nepovedie Čech Radoslav Látal, ale jeho krajan a doterajší asistent Michal Ščasný. Trnava po účinkovaní v skupine Európskej ligy UEFA musí zamerať pozornosť na ligu a pohár na pozadí hľadania nového investora.povedal generálny manažér Trnavy Marián Černý.Štvrtý Ružomberok privíta posledné Zlaté Moravce, domáci budú favorit na potvrdenie účasti v prvej šestke. ViOn potrebuje body ako soľ v boji o záchranu, o ktorú bude bojovať s predposlednou Senicou, na ktorú stráca 4 body, resp. 10. Podbrezovou, na ktorú má manko 6 bodov. Prvotným cieľom je aspoň zisk 11. miesta zaručujúceho šancu zachrániť sa v baráži. K tomu má mužstvo priviesť nový tréner Karol Praženica.V Senici aj v Podbrezovej zmenili oproti jeseni trénerov. Záhorákov k záchrane povedie portugalský kouč Ricardo Chéu, omladených Podbrezovčanov Vladimír Veselý. Senica nastúpi v Myjave proti Trenčínu, ktorý bude na jar bez operovaného kapitána Achrafa El Mahdiouho a chorvátskeho strelca Antonia Manceho, ktorý odišiel na hosťovanie do FC Nantes. Trenčín je v tabuľke 9., túži po šestke, na ktorú ale stráca 6 bodov. Siedme Michalovce hostia nováčika zo Serede, ktorému patrí lichotivá piata pozícia, strácajú na neho len jediný bod. Rovnako tak šiesta Nitra, ktorá privíta Podbrezovú.Do konca základnej časti súťaže zostávajú štyri kolá, po nich sa súťaž rozdelí na dve polovice. Horná (mužstvá na 1.-6. mieste) budú hrať o titul, resp. európske poháre, dolnú (7.-12. miesto) čaká boj o záchranu.