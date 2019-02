Ľavý kraj obrany v Slovane vystuží Rakúšan Stefan Stangl

Dvadsaťsedemročný krajný obranca vyrastal v akadémii Sturmu Graz, následne pôsobil v SV Horn, Wiener Neustadt, Rapide Viedeň, Salzburgu a naposledy hosťoval v Austrii Viedeň.

Bratislava 23. februára (TASR) - Slovenský futbalový klub Slovan Bratislava angažoval do obrany Rakúšana Stefana Stangla, ktorý naposledy obliekal dres Austrie Viedeň. "Belasí" s ním podpísali polročný kontrakt.



Podľa informácie na oficiálnom webe lídra Fortuna ligy, Stangl pôsobil vo všetkých elitných rakúskych kluboch. Začínal v Sturme Graz, potom hral za Rapid Viedeň, Red Bull Salzburg a Austriu Viedeň. Má na konte 88 štartov v rakúskej lige a pripísal si jeden reprezentačný štart. Je alternatívou na ľavý kraj obrany, kde mal 8-násobný majster SR v ére samostatnosti k dispozícii len Arťoma Suchockého.



"Post ľavého obrancu bol jediný v našom aktuálnom kádri, ktorý sme nemali zdvojený. Sami sme v poslednom zápase, keď sa zranil Mitch Apau a okamžite ho adekvátne zastúpil Jurij Medveděv, videli, aké dôležité je mať na jednej pozícii dvoch kvalitných hráčov. Preto sme sa v závere prestupového obdobia rozhodli získať Stefana Stangla, ktorý hral za všetky elitné rakúske kluby a má svoju nespornú kvalitu."



"Keďže má za sebou dlhší herný výpadok, podpísali sme s ním zatiaľ zmluvu do konca prebiehajúcej sezóny. Má šancu ukázať svoje schopnosti a môže zabojovať o svoje miesto. Verím, že Arťomovi Suchockému vytvorí zdravú konkurenciu, ktorá bude v konečnom dôsledku priaznivá pre celé naše mužstvo,“ povedal generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší.



"Stefan je typický moderný krajný obranca, okrem defenzívy dokáže aj podporiť útok. O jeho kvalitách svedčí aj to, že Salzburg zaňho pri prestupe z Rapidu Viedeň zaplatil dovtedy najvyššiu sumu za obrancu v histórii Rakúska. V Slovane ho vítam a verím, že naša spolupráca bude úspešná a v prípade spokojnosti aj dlhšia než len do leta tohto roka."



Dvadsaťsedemročný krajný obranca vyrastal v akadémii Sturmu Graz, následne pôsobil v SV Horn, Wiener Neustadt, Rapide Viedeň, Salzburgu a naposledy hosťoval v Austrii Viedeň. V lete 2016 prestúpil z Rapidu Viedeň do Salzburgu za rekordných 1,65 milióna eur. Má na konte jeden reprezentačný štart (v novembri 2016 proti Slovensku pri remíze 0:0), súčasťou širšieho kádra bol aj počas poslednej kvalifikácie na MS 2018.



S Rapidom v sezóne 2015/2016 vyhral skupinu v Európskej lige a zahral si aj v jarnej vyraďovacej fáze. "S chalanmi som sa stretol už v Turecku, kde som hneď zistil, že Slovan má výborný tím. Pôsobil som vo všetkých veľkých rakúskych kluboch, takže veľmi dobre viem, čo znamená hrať o trofeje a byť neustále pod tlakom.



"Veľmi sa teším, že som sa stal súčasťou najúspešnejšieho slovenského klubu a urobím maximum, aby som Slovanu pomohol. Keď som hľadal informácie o Slovane, tak som zistil, že fanúšikovia majú veľmi dobré vzťahy s priaznivcami Austrie Viedeň, kde som naposledy pôsobil, čo je tiež zaujímavé a pre mňa pozitívne. Chcem tvrdo pracovať, odviesť maximum na každom tréningu a prispieť k zisku majstrovského titulu," povedal Stangl.