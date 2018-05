FORTUNA LIGA: Majster El Maestro: Nemali sme konkurenciu

Tréner pri oslavách lietal na hlavami zverencov a vykúpal sa aj v bazéne v šatni.

Trnava 6. mája (TASR) - Futbalovú Trnavu dostal do majstrovského tranzu. Ukončil ročné panovanie Žiliny a po piatich československých tituloch získal pre "malý Rím" prvý slovenský. Tridsaťpäťročný tréner Nestor El Maestro, ktorého mužstvo v sobotu po výhre 2:0 nad DAC Dunajská Streda uťalo 45-ročné čakanie na titul, pri oslavách lietal na hlavami zverencov a vykúpal sa aj v bazéne v šatni. V emotívnych bezprostredných rozhovoroch pre médiá sa pokúsil pre Spartak zisk prvé slovenského titul rozmeniť na drobné.



"Ja som bol najmenej dôležitý. To čo dokázali naši hráči, je neuveriteľné. A dúfam, že teraz médiá napíšu pravdu, na čo sa pozeráme celý rok. A to aké výkony podával Godál, Pehlivan, Greššák, Sloboda, Čanturišvili, Egho, Kadlec, Tóth... Neuveriteľné," začal s hodnotením anglický kouč so srbskými koreňmi, ktorý pred sezónou tvoril nový káder: "Keď som sem prišiel, bol som nervózny, že polovica hráčov išla preč. A tí by tu hrali, Schranz, Čögley, Tambe, Mikovič, Halilovič. To boli dôležití hráči. Ale naša spoločná práca bola výborná, môj brat urobil výborný skauting a s pánom Hoftychom sme nejako urobili mužstvo, ktoré funguje. Pravda je, že Trnava nielen vyhrala titul tento rok. Trnava rozbila ligu. Prakticky od prvého do posledného kola sme lídrom. Veľká konkurencia nebola žiadna. Na konci sme mali trochu nervozitu, tlak mimo ihriska bol obrovský. Aj na mňa osobne, to je neuveriteľné. Ale zvládli sme to. Na ihrisku sme nemali konkurenciu, sezónu sme ukončili titulom dve kolá pred koncom. Fanúšikom bolo jasné aj v novembri a koncom februára, že Trnava bude majster. To som neočakával a to je pre mňa neuveriteľné."



Trnava si išla svoje, na súperov sa nepozerala. Ročník 2017/2018 odštartovala 4 výhrami, po nasledujúcich prehrách doma so Slovanom a v Žiline spravila osemzápasovú sériu výhier. V nadstavbe jej už stačili 4 výhry pri dvoch remízach a 2 prehrách. "Už po druhom zápase s Podbrezovou som chalanom povedal, že môžeme mať veľmi špeciálny rok. Po domácej výhre 2:0 nad DAC v 11. kole, po prvom cykle, sme boli jasný líder. Povedal som: 'Chalani, navonok to nepovieme, ale tento rok môžeme byť majster'. Nikto tomu do konca neveril, ale to nie je náš problém," pokračoval El Maestro.



Do konca FL zostáva odohrať dve kolá, "Bíli andeli" majú 10-bodový náskok pred druhým DAC-om a 11-bodový pred Slovanom. Podľa El Maestra k tomu nový šampión pristúpi zodpovedne. "Na Dunajskú máme desať bodov, na Slovan 11. Dohráme to profesionálne a seriózne, ale pre nás sezóna už skončila titulom. Hoci žijeme pre výsledky, už to budú také tréningové zápasy. Ale kvôli lige sa o to pokúsime."



O budúcnosti na lavičke účastníka Ligy majstrov 2018/2018 jeho tréner jasno ešte nemá: "Budúci rok bude komplikovanejší, ale ak tu ostanem, budeme zasa majstri. Teraz to však neviem povedať, chcem len oslavovať. Môžem ale povedať, že som tu veľmi rád, máme výbornú spoluprácu s majiteľom, prezidentom a športovým riaditeľom. Trnavu mám v srdci, bývam tu rád, je to pekné mesto. Je pre mňa nové, zažiť ten neuveriteľný tlak voči mne z mimo ihriska. Viem, že nie všetci sú radi, že som tu. Toto je pre mňa najväčší profesionálny úspech v kariére. Mal som nejakú kariéru ako asistent, ale ďakujem Trnave, že mi dala túto šancu."