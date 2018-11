FORTUNALIGA: MFK Ružomberok prehral s DAC Dunajská Streda 0:1

MFK Ružomberok – FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:1 (0:0)



Gól: 54. Bayo. Rozhodovali: Kružliak - Hancko, Štrbo, ŽK: Urdinov, Qose, Kochan, Gál-Andrezly – Huk, Záhumenský, Kalmár, Kone, Herc, Divkovič, Jedlička, ČK: 75. Urdinov (Ružomberok) po druhej ŽK, 1749 divákov



Ružomberok: Macík – Jonec, D. Kružliak, Twardzik, Urdinov – Qose, Kochan (61. Mustedanagič) – Daniel, Takáč (61. Kostadinov), Gál-Andrezly – Tandir (82. Gerec)



Dunajská Streda: Jedlička – Záhumenský (46. Bednár), Huk, Kone, Davis – M. Vida, Kalmár – K. Vida (90.+5 Šimčák), Herc, Divkovič (89. Bilenkyi)– Bayo

Ružomberok 10. novembra (TASR) - Pod Čebraťom bol rušný úvod, v 7. minúte Twradzik prišiel o loptu a Vida sa sám rútil na Macíka, lenže v tutovej pozícii stroskotal na brankárovi Liptákov. Vzápätí Huk poslal nešetrne na trávnik Gála-Andrezlyho a videl žltú kartu. V 10. minúte po Kalmárovej hlavičke na ružomberskej bránkovej čiare loptu vykopol Twardzik. O chvíľu DAC zahrával z pravej strany štandardku a Davis donútil Macíka, aby loptu vytláčal spod brvna. V 16. minúte na druhej strane Daniel potiahol akciu po pravom krídle, pred bránkou síce našiel Tandira, lenže od útočníka MFK sa lopta akurát odrazila. Hostia pokračovali v aktivite, no k bezprostrednému ohrozeniu Macíka sa už nedostávali. Liptáci ich aktivitu ustáli a v závere polčasu pohrozili. V 40. minúte po akcii Gála-Andrezlyho z prvej napriahol Daniel a iba tesne minul bránku. V 44. minúte v nádejnej pozícii hlavičkoval Tandir, ale len do stredu bránky, kde stál Jedlička.Po zmene strán už domáci boli oveľa smelší než do prestávky a bola to veľká bitka dvoch tímov, ktoré išli na doraz. V 54. minúte si po zasekávačke skvelú streleckú parketu vnútri šestnástky hostí nahotoval Kochan, ale koncovka mu absolútne nevyšla. Hneď nato Dunajská Streda udrela, lopta, ktorú z ľavej strany vyslal Bayo, zaplachtila nad Macíkom a od vzdialenejšej žrdi sa odrazila do siete – 0:1. V 66. minúte Jedlička v miliónovej šanci vychytal Gála-Andrezlyho, po následnom rohovom kope tesne bránku DAC minula Tandirova hlavička. V 69. minúte K. Vida zahodil možnosť na zvýšenie vedenia, ktorú mu ponúkol Kalmár. V 73. minúte Macík spoza brvna vytiahol Kalmárovu strelu. Od 75. minúty "Ruža" dohrávala s desiatimi mužmi, keď po druhej žltej karte dostal červenú Urdinov. Potom si už hostia tesné víťazstvo ustrážili.