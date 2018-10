Slovan prekvapivo remizoval so Senicou, Ružomberok porazil Nitru

sumár - 11. kolo:



ŠK Slovan Bratislava - FK Senica 2:2 (0:1)



Góly: 57. a 60. Moha - 7. Castaneda, 54. Asmah. ŽK: Castaneda, Azankpo, Otrísal, Petshi (všetci FK Senica). Rozhodovali: Glova - Žákech, Jenčura, 1094 divákov.



Slovan: Greif - Apau, Saláta, Bajrič, Suchockij (74. Božikov) - De Kamps (59. Cmiljanič) - Čavrič, Nono (46. Holman), Dražič, Moha - Šporar



Senica: Taborda – Kotula, Kay (74. Klapan), Otrísal – Kučera (78. Kováč), Zezinho, Deretti (67. Krč), Petshi, Asmah – Azankpo, Castaneda



Martin Ševela, tréner ŠK Slovan Bratislava: "Chceli sme hrať od začiatku nátlakovo. Z prvej akcie sme však inkasovali, keď súper potrestal chybu našich obrancov. Mali sme dostatok šancí na to, aby sme skóre otočili ešte v prvom polčase. Efektivita dnes nebola naša silná stránka. Za stavu 2:2 bol zápas opäť otvorený, ale šťastena nestála na našej strane, keď Holman v závere poslal loptu z priameho kopu do žrde. Sme smutní, že sme stratili dva body. Z tohto pohľadu nemôžem byť spokojný, pretože sme chceli pokračovať na víťaznej vlne."



Frederico Ricardo, tréner FK Senica: "Bol to veľmi ťažký zápas. Slovan má fantastický tím, úžasných hráčov a trénera. Podľa mňa je to najlepší tím v lige. V prvom polčase mal súper dve-tri dobré šance na strelenie gólu, no podarilo sa skórovať nám a vyhrávali sme. Po zmene strán sme pridali druhý gól, ale potom nás domáci začali vysoko napádať a podarilo sa im vyrovnať. V závere boli šance na oboch stranách. Získať bod na Slovane je fantastický výsledok. Som hrdý na celé mužstvo."

MFK Ružomberok – FC Nitra 3:1 (2:1)



Góly: 11. Tandir, 42. Gál-Andrezly, 90.+ Mustedanagič - 7. Vestenický. Rozhodovali: Sedlák - Štrbo, Hrmo, ŽK: Gál-Andrezly – Hrošš, Charizopulos, 1325 divákov



Ružomberok: Macík – D. Kružliak (83. Jonec), J. Maslo, Twardzik, Urdinov – Kochan, Qose – Daniel, Kostadinov (51. Mustedanagič), Gál-Andrezly – Tandir (71. Gerec)



Nitra: Hroššo – Charizopulos, Dubeň, Farkaš, Chovanec – Šimončič, Kóňa – Guláš (56. Kotrík), A. Fábry (85. Steihubel), Vestenický (77. Chobot) – Taiwo



David Holoubek, tréner Ružomberka: „Aj ja si myslím, že sme videli kvalitné stretnutie, nás prebudil inkasovaný gól. Myslím si, že nám pomohol, začali sme hrať intenzívnejšie a rýchlejšie. Svedčí o tom aj otočenie výsledku na 2:1. Druhý polčas sme mali nejaké príležitosti, mali sme dať tretí gól, súper stále žil a snažil sa vyrovnať. Mali i nejaké náznaky šancí. Dobrý zápas, pre nás so skvelým výsledkom.“



Ivan Galád, tréner Nitry: „Do Ružomberka sme neprišli brániť, chceli sme hrať aktívne, čoho výsledkom bol aj vedúci gól. V zápase sa prejavila kvalita domáceho mužstva. Videli sme slušný futbal, štyri góly. V prvom polčase dali sme gól, stále boli sme aktívni. V druhej polke už sme nemali takú dominanciu s loptou, náš výkon nevygradoval. Domáci aj takticky zápas zvládli. My sme chceli vyhrať, nepodarilo sa, snáď nabudúce.“

AS Trenčín - MFK Zemplín Michalovce 1:2 (0:0)



Góly: 63. Čataković – 54. Carrillo, 76. Sulley. Rozhodoval: Královič, ŽK: Šulek – Kolesár, Sulley



Trenčín: Hrdlička – Keston, Šulek, Zubairu (78. Ubbink), Čataković – Sleegers, El Mahdioui, Bukari (82. Corryn), Mance (60. Paur) – Mašović, Kleščík



Michalovce: Kira – Rota, Carrillo, Beskorovajny, Vojtko – Vaščák (85. Kurminowski), Turik, Grič, Iloski (90.+ Regáli), P. Kolesár (90.+ M. Kolesár) – Sulley

MŠK Žilina – FK Železiarne Podbrezová 2:0 (1:0)



Góly: 13. Mihalík (z 11 m), 65. Kaša. ŽK: 51. Diaz – 62. Baran, 74. Sedláček. Rozhodovali: Marhefka – Somoláni, Bobko, 1726 divákov



Žilina: Holec – Anang, Kaša, Šušnjar, Sluka – Pečovský – Káčer, Škvarka – Mihalík (62. Tomič), Balaj (84. Boženík), Diaz (78. Holúbek)



Podbrezová: Kuciak – Turňa, Edge, Bartoš, Mojžiš – Baran, Sedláček – Bernadina (64. Magda), Obročník, Leško – Mikuš (64. Wiezik)



Jaroslav Kentoš, tréner Žiliny: „Na Podbrezovú sme sa zodpovedne pripravili, vedeli sme, že má dobrú prechodovú fázu a dobre organizovanú obranu. Chlapci to zvládli slušne. Dali sme šancu hráčom zo širšieho kádra, ktorí nehrávali dlhšie. Chceli sme rozložiť záťaž a vidieť ich aj smerom do budúcnosti. V prvom polčase bol zápas na šance vyrovnaný, no my sme boli efektívnejší, v druhom naša úspešná štandardka zlomila zápas v náš prospech. Chlapcov chválim za dobrý prístup a mentalitu. Viem, že v našej hre sú rezervy, ale pracujeme na ich odstraňovaní a posune krok po kroku dopredu. Sila kolektívu sa týždeň po týždni zvyšuje.“



Marek Fabuľa, tréner Podbrezovej: „Naoko to nevyzeralo zle, ale v zápasoch vonku nás zrážajú na kolená hrubé individuálne chyby hráčov. Aj to je dôvod, prečo sme dnes neboli úspešní. V obrane aj v ofenzíve sme robili obrovské chyby, na druhej strane sme nepremenili veľké šance v rozhodujúcich chvíľach, kedy sa láme zápas. Preto nie sme proti kvalitným tímom vonku úspešní. Chýbajú nám v týchto zápasoch skúsení Breznaník a Viazanko, ale pozitívne je, že mladí si vedia svoje miesta zastať. V závere sme dokázali síce loptu podržať, byť nepríjemní, ale bolo to vo fáze, kedy bol duel už rozhodnutý a šance sme nepremenili. Športovo však treba priznať, že Žilina bola trištvrte zápasu lepšia ako my a zaslúžene vyhrala.“



FC DAC 1904 Dunajská Streda – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 3:1 (2:1)



Góly: 26. Šatka, 45. Herc, 73. Bayo – 40. Richtárek. Rozhodovali: Pavlík – Vorel, Ferenc, ŽK: K. Vida - Casado, Brašeň, 7089 divákov



DAC: Jedlička - M. Vida, Šatka, Huk, Davis - Herc, Kalmár (90. Kone), Bednár (60. Záhumenský)- Divković (65. Tretiakov), Bayo, K. Vida



ViOn: Krnáč – Čögley, Práznovsý, Banovič, Chren – Ewerton, Ľupták, Richtárek (84. Duga), Brašeň – Casado (72. Ďubek), Švec (46. Urgela)

Bratislava 6. októbra (TASR) - V sobotňajšom zápase 11. kola Fortuna ligy futbalisti Slovana Bratislava prekvapujúco iba remizovali s FK Senica 2:2. Zverenci trénera Martina Ševelu nedosiahli piaty ligový triumf za sebou a dali šancu konkurentom bodovo sa na nich dotiahnuť.Senica sa už v 7. minúte prekvapujúco ujala vedenia, keď po Petschiho vysunutí premenil Castaneda sólový nájazd na Greifa. Slovan chcel rýchlo odpovedať, šance Bajriča, Dražiča ani najlepšieho ligového strelca Šporara však vyrovnanie nepriniesli. Senica bola pod sústavným tlakom, Slovan obliehal pokutové územie súpera, no v koncovke boli jeho hráči zbrklí a nepresní. Dôkazom bola šanca Čavriča, ktorý z uhla napálil loptu len do bočnej žrde. Krídelník domáceho tímu neuspel ani na konci prvého polčasu, keď namieril len do náručia brankára.Záhoráci v 54. minúte šokujúco udreli znova po tom, ako Asman tvrdou strelou nedal šancu Greifovi. So Slovanom to vyzeralo zle-nedobre, ale iba pár minút. Tŕň z päty vytrhol favoritovi pohotový Moha, ktorý sa dvoma "zlepenými" gólmi postaral o vyrovnanie. Slovanu zostávalo ešte dostatok času na obrat skóre, lenže sa vrátil do prvopolčasových koľají a utápal sa v nepresnostiach. V 82. minúte Petshi poľahky prenikol stredom domácej obrany, ale Greif podržal svoj tím. V nadstavenom čase Holman obtrel loptu po priamom kope o konštrukciu brány a Slovan tak doma nečakane stratil body. Pozrite si aj výsledky ostatných zápasov.Od začiatku oba tímy hrali útočne. V 7. min hostia takmer na polovici ihriska zahrali nakrátko priamy kop a Vestenický po centri A. Fábryho hlavou prekonal Macíka. Nitra sa však dlho netešila, o štyri minúty už bolo vyrovnané, Tandir technickou strelou z hranice „veľkého vápna“ presne trafil ľavý dolný kút „svätyne“ hostí. V 33. min Vestenický poslal „pozdrav“ na Macíka. Liptáci, ktorí predsa v prvom polčase boli aktívnejší, v 42. min preklopili stav na 2:1. Na začiatku vydarenej akcie bol Twardzik, Kostadinov na pravej strane oslovil nabiehajúceho Daniela a jeho center z bezprostrednej blízkosti za Hroššov chrbát pretlačil Gál-Andrezly.V 53. min sa veľmi dobrá strelecká parketa naskytla Urdinovi, keď mu nabil Tardnim, ale ľavý bek MFK tesne minul bránu. Vzápätí na opačnej strane Macík z pravého vinkla vytlačil ďalekonosný pokus Fábryho. V 59. min Daniel pripravil sľubnú pozíciu na zakončenie Mustedanagičovi, Bosniak však netrafil cieľ. V druhom polčase celkove zápasové tempo opadlo. Ružomberčania mali vpredu pár dobrých náznakov, ale „tutovky“ až v závere, Gereca, ešte vychytal Hroššo, ale Mustedanagič v nadstavenom čase upravil na 3:1.Trenčín bol v prvom polčase lepším tímom, územnú prevahu však nedokázal pretaviť v gól. V 9. minúte trafil Bukan len do obrannej hradby Michalovčanov, neujali sa ani ďalšie strely. Hostia pohrozili akrobatickým pokusom Griča, ktorý vyrazil Hrdlička na roh. Aj na začiatku druhého dejstva mal viac z hry Trenčín, v 54. minúte však zahrmelo na druhej strane. Po rohovom kope sa najlepšie zorientoval Carrillo a presnou hlavičkou prekonal Hrdličku. Zemplínčania sa však dlho z vedenia netešili, v 63. minúte vyrovnal Čatakovič. Po priamom kope mohol viesť Trenčín 2:1, Paur však iba opečiatkoval žrď. V 75. minúte zasadili Michalovce domácim druhý úder, o zisku troch bodov rozhodol Sulley.Domáci tréner Jaroslav Kentoš zarotoval zostavou a oproti poslednému ligovému duelu v nej urobil až štyri zmeny. Úvod bol vcelku vyrovnaný, ale potom prišiel prvý gólový moment. V 12. min Turňa fauloval v 16-tke Káčera a z nariadenej penalty sa bez problémov presadil navrátilec po zranení Mihalík. Šošoni pritlačili súpera, hralo sa na polovici Podbrezovej, ale výraznejšie gólové príležitosti domácich neprichádzali. V 21. min sa však hosťujúci Bernadina dostal z ničoho nič do šance a Holec musel ukázať dobré reflexy, aby jeho príležitosť zlikvidoval. Žilina mala loptu v moci, tlačila sa pred Kuciakovu bránu, ale chýbala jej presnejšia finálna fáza. V 39. min dobre hrajúci Anang odcentroval do 16-tky, no pred nabiehajúcim Balajom stihol Kuciak loptu uchmatnúť. V 43. min spoza 16-tky dobre vypálil Škvarka, ale jeho pokus hostia zblokovali na roh.V 54. min mohli Žilinčania zvýšiť, keď sa po rohu hostí dostala lopta k Diazovi, ktorý prihrávkou už na vlastnej polovici vysunul do brejku Škvarku. Žilinský kapitán postupoval sám na Kuciaka, ale ten situáciu ustál a pokus Škvarku vyrazil. Po hodine hry sa vo vzduchu hlavičkovým pokusom prezentoval Balaj, ale nenamieril presne. Čo nevyšlo jemu, podarilo sa v 65. min. Kašovi, ktorý zužitkoval hlavou center Škvarku z priameho kopu a poslal Žilinu do dvojgólového vedenia. Podbrezová mala blízko k prvému gólu v 70. min, keď Leško spoza šestnástky dobre vypálil, ale jeho pokus skončil iba na ľavej žrdi Holecovej brány. Hostia sa snažili vysúvať hru čo najvyššie, ale domáci im hrozili z nebezpečných brejkov. Žilina si strážila dvojgólový náskok, Podbrezovú nepúšťala do tlaku ani blízko Holeca, a tak hosťom ostávali iba strely z diaľky, ktorými však nedokázali ohroziť žilinskú bránu. Žilinčania si tak pripísali na konto štvrtú výhru v rade.Prvá vážna šanca prišla v 7. minúte, na Kalmárov roh dobiehal Bayo, ale hosťujúca obrana stihla zakročiť. Z ďalšieho rohu mohol zblízka zakončiť Šatka, ale loptu netrafil ideálne. Domáci sa neustále tlačili dopredu, ale Bayo stál viackrát v ofsajde. V 18. minúte mal gól na kopačkách Herc, ale jeho slabú strelu Krnáč chytil. Na druhej strane sa dostal do šance Švec, ale zoči-voči brankárovi Jedličkovi neuspel. O minútu poslal tvrdú strelu Casado, ale Jedlička opäť bravúrne chytil. V 26. minúte dostal v stredovom kruhu loptu obranca Ľubomír Šatka, ktorý postupoval sám dopredu a z 25 metrov poslal loptu nekompromisne do bránky – 1:0. V 37. minúte po Davisovej prihrávke sa Kalmár dostal pred bránku, do jeho strely sa však obetavo hodil Práznovský. V 40. minúte hostia vyrovnali. Na ľavej strane ušiel Richtárek, ktorý obišiel aj Šatku a z ostrého uhla poslal loptu do siete – 1:1. Remízový stav však netrval dlho, v 45. minúte Kalmár vysunul Herca, ktorý skóroval – 2:1.Domáci začali druhý polčas šancou, Vidovu strelu vytlačil Krnáč na roh. V 51. minúte mal vyrovnávajúci gól na kopačkách Casado, ktorý po Čögleyovej prihrávke netrafil bránu. V 63. minúte Bayo perfektne vysunul Kristophera Vidu, ktorý mohol postupovať sám na bránu, ale jeho strelu Krnáč vyrazil na roh. Aj druhý polčas priniesol výborný futbal, hostia sa snažili o vyrovnanie, kým domáci o strelenie tretieho gólu. To sa podarilo v 73. minúte, keď po centri Davisa poslal loptu hlavou do siete Bayo – 3:1. V 85. minúte išiel sám na bránu Bayo, ktorého pred strelou stihol dobehnúť Ľupták a poslal loptu na roh.