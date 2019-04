Michalovce v nadstavbovej časti o titul opäť prehrali

MŠK Žilina – ŠKF Sereď 1:2 (0:1)



Góly: 74. Káčer – 2. Iván, 70. Lačný. . Rozhodovali: Ochotnický – Jekkel, Perát, ŽK: Bilas – Adekuoroye, Nwolokor, Ulrich, 1583 divákov



Žilina: Holec – Anang, Kaša, Lochošvili, Sluka – Diaz (46. Pečovský) – Káčer, Bernát (71. Škvarka) – Tomič (61. Gerebenits), Boženík, Mihálik



Sereď: Nwolokor – Sus, Michalík, Menich, Hučko – Bilas, Adekuoroye – Morong (74. Špehar), Pankaričan (57. Lačný), Iván – Kuzma (86. Ulrich)

MFK Zemplín Michalovce - DAC 1904 Dunajská Streda 0:2 (0:0)



Gól: 57. Davis, 78. K. Vida. Rozhodovali: Marhefka – Vorel, Bobko, ŽK: Petro, Špiriak, Tounkara – M. Vida, 1954 divákov.



Michalovce: Kira – Špiriak, Carrilo, Beskorovajny - Rota, Grič, Turik (65. Danko), Kountouriotis (71. Diarra), Petro - Žofčák, Zacharkiv (65. Tounkara)



Dunajská Streda: Jedlička – Koštrna, Huk, Davis (60. Šatka), Koné - Vida – Ronan, Kalmár - Čmelík (69. Bednár), Divkovič, K. Vida

Žilina 20. apríla (TASR) - Futbalisti ŠKF Sereď zaznamenali cenné víťazstvo, keď v sobotňajšom zápase 5. kola skupiny o titul Fortuna ligy zdolali domáci MŠK Žilina 2:1.Žilinčania nečakane už v 70. sekunde prehrávali 0:1, keď Kuzma prihral úplne voľnému Ivánovi a ten prekonal bezmocného Holeca. Sereď sa dostávala do šancí úplne jednoducho a domáci na to nedokázali zareagovať. V 11. min mohlo byť 0:2, keď sa obranca Sus dostal až pred bránu a jeho krížna strela vďaka teču tesne minula bránu.Až potom sa domáci dostali do dobrých pozícií, ale ich pokusy sa neujali a vyrovnanie neprišlo. Sereď hrozila z každej šance, v 21. min Kuzma preveril pozornosť Holeca, ale ani Žilinčania nezaostávali. V 37. min sa neujala ani šanca Tomiča, ktorý prestrelil v dobrej pozícii a pred koncom prvého dejstva poslal loptu tesne vedľa Boženík.Do druhého dejstva nastúpili domáci aj s najskúsenejším ligovým hráčom Pečovským a mali viac z hry, ale stále sa im nedarilo presadiť gólovo. Hlavičky Tomiča sa neujali, Káčer poslal loptu vedľa ľavej žrde a domácich potom vychytal aj Nwolokor.V 70. min sa hostia dostali k protiútoku, striedajúci Lačný sa pohral s obrancami Žiliny a k pravej žrdi poslal Sereď do dvojgólového vedenia. O štyri minúty však Káčer napriahol z hranice šestnástky a znížil na 1:2.Šošoni boli v tlaku, do šestnástky Serede lietal jeden center za druhým, ale hostia odolávali a držali pre nich veľmi priaznivý stav. Ďalšiu šancu spálil Kaša, keď v dobrej pozícii prestrelil bránu. V nadstavenom čase šiel do šestnástky aj gólman Žiliny Holec, ale ani to nepomohlo a Sereď si zo Žiliny odviezla všetky body.Jaroslav Kentoš, tréner Žiliny:Karel Stromšík, tréner Serede:Futbalisti DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v sobotňajšom zápase 5. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy o titul na pôde MFK Zemplín Michalovce 2:0.Domáci tréner Anton Šoltis urobil oproti stredajšiemu pohárovému zápasu so Žilinou až sedem zmien v základnej zostave. Lepší štart do zápasu mal DAC, ktorý mohol skórovať po rýchlej kontre, strela Krištofa Vidu však opečiatkovala iba brvno.V 10. minúte to skúšal michalovský kapitán Žofčák, po dlhočiznom lobe však aj jeho strela skončila na žrdi. Žofčák bol aktívny aj o sedem minút neskôr, ale jeho pokus išiel tesne vedľa. Krátko pred uplynutím polhodiny vytlačil Jedlicka Kountouriotisovu strelu na rohový kop a keď Žofčákova strela opäť skončila na žrdi, odišli mužstvá do šatní za bezgólového stavu.V druhom polčase už hostia prevzali iniciatívu. Za svoju aktivitu boli odmenení v 57. minúte, keď sa Davisov priamy kop odrazil od michalovského múru za chrbát bezmocného Kiru. Od tohto momentu už DAC držal pevne opraty zápasu vo svojich rukách. Domácich do ničoho nepúšťal a v 78. minúte sa opäť strelecky presadil, keď po dlhej lopte za obranu skóroval Kristopher Vida. Michalovčania tak v priebehu štyroch dní podľahli rovnakým výsledkom aj druhému tímu z prvej trojky.Anton Šoltis, tréner Michaloviec:Peter Hyballa, tréner Dunajskej Stredy: