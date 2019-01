Futbalový obranca Križan prestúpil z Nitry do Puskás Akadémia FC

Dvadsaťjedenročný obranca je odchovancom Nitry, za ktorú v prebiehajúcej sezóne odohral 16 zápasov.

Budapešť 25. januára (TASR) - Po Jánovi Vlaskovi a Jozefovi Urblíkovi získal maďarský futbalový klub Puskás Akadémia FC ďalšiu slovenskú posilu. Na dva a pol roka sa mu upísal nitriansky obranca Richard Križan.



Dvadsaťjedenročný obranca je odchovancom Nitry, za ktorú v prebiehajúcej sezóne odohral 16 zápasov. "Som veľmi rád, že som prišiel do Puskásovej Akadémie, lebo sa chcem otestovať v novej lige. Myslím si, že som prišiel v dobrej kondícií. Budem pracovať na tom, aby som dostal čo najviac príležitostí a pomohol mužstvu dobrým výkonom. Prestup sa zrodil veľmi rýchlo, prvý kontakt prišiel minulý piatok, v utorok rokovania. Dnes som absolvoval lekárske testy a podpis zmluvy. Dúfam, že zvýšim konkurenciu na stopérskom poste, a že sa pomaličky prebojujem do základnej zostavy, aj keď to nebude ľahké," povedal Križan pre weby oboch klubov.



"Na Križana sme evidovali ponuky už dlhšiu dobu. Samotný hráč prejavil záujem odísť do zahraničia, preto sme pristúpili na návrh Puskás Akadémie a s hráčom sme rozviazali zmluvu. V ďalšej kariére mu držíme palce," ozrejmil situáciu športový riaditeľ Marián Süttö.