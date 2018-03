Osemnásťročný útočník sa dohodol na zmluve do konca prebiehajúcej sezóny.

Prešov 1. marca (TASR) - Fortunaligový klub 1. FC Tatran Prešov získal do svojich služieb útočníka Kristijana Trapanovského, ktorý si naposledy obliekal dres Slavie Praha. Informuje o tom oficiálna stránka tímu.



Osemnásťročný Macedónec sa dohodol na zmluve do konca prebiehajúcej sezóny. Do Slavie prišiel v auguste 2017 z tímu Akademija Pandev, no v prvom tíme sa nepresadil. Za rodnú krajinu hral vo výberoch do 17, 18 a naposledy 19 rokov.