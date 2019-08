FORTUNA LIGA: Prvé víťazstvá Michaloviec a Nitry

MFK Ružomberok – MŠK Žilina 2:3 (0:3)



Góly: 54. Takáč, 58. Kostadinov - 3. Sluka, 27. Bernát, 40. Boženík. Rozhodovali: Kráľovič - Weiss, Poláček, ŽK: Kostadinov, Takáč - Kaša, ČK: 60. Kaša po druhej ŽK, 1654 divákov



Ružomberok: Krajčírik - Čurma, J. Maslo, Jonec (46. Brenkus), Madleňák (81. T. Bobček) – Qose, Twardzik – Kostadinov, Takáč, Regáli – Gerec



Žilina: Holec – Tomič, Kaša, Králik, Sluka – Káčer, Pečovský (65. Diaz) – Jánošík (78. Kiwior), Bernát (62. Minárik), Demiri – Boženík



ŠK Slovan Bratislava - FC ViOn Zlaté Moravce 4:0 (1:0)



Góly: 35. Holman, 48. Suchockij, 65. Nono, 84. Strelec (z 11 m), ŽK: Rabiu, De Kamps, Apau - Kovaľ, Grozdanovski. Rozhodovali: Ochotnický - Bobko, Žákech, 4520 divákov



Slovan: Greif – Apau, Bajrič, Guzmics, Suchockij – Nono (80. Ratao), Rabiu - Daniel, Holman (43. De Kamps), Čavrič (67. Moha) - Strelec



Zlaté Moravce-Vráble: Pindroch – Brašeň, Pintér, Asanovič, Chren - Válovčan, Tóth (64. Richtárech), Grozdanovski, Kovaľ - Ďubek - Tkáč (5. Silvio Rodrigues, 54. Orávik)



AS Trenčín - DAC 1904 Dunajská Streda 2:1 (0:1)



Góly: 54. Zubairu 90.+ Čataković - 19. Vida. Rozhodovali: Glova - Somoláni, Jánošík, ŽK: Zubairu, Šulek - Ramirez, Ronan, Kružliak, 663 divákov



Trenčín: Šemrinec - Ligeon (80. Slávik), Šulek, Kleščík, Julien - Zubairu, Koolwijk - Roguljič (64. Čatakovič) - Bukari (90+ Kadák), Depetris, Comvalius



Dunajská Streda: Jedlička - Koštrna, Oravec, Kružliak, Blackman - M. Vida - K. Vida, Ronan - Abdulrahman, Divkovič (68. Fábry) - Ramirez (46. Čmelík)



MFK Zemplín Michalovce - FK Senica 3:0 (3:0)



Góly: 9. Trusa, 27. Carrillo, 43. Žofčák. Rozhodovali: Gemzický - Tomčík, Hrčka, ŽK: Krč (Senica), ČK: 76. Trusa (Michalovce), 1621 divákov



Michalovce: Kira - Rota, Carrillo, Červak, Vojtko - Popovic, Turík (83. Mavretič), Savvidis, Žofčák (87. Hovhannisyan), Kountouriotis (64. P. Kolesár) - Trusa



Senica: Taborda - Didiba, Dias, Baumgartner (34. Ramirez), Klapan - Yenne, Krč, Cvek, El Moudane - Sulley, Castaneda (74. Addo)



FC Nitra – ŠKF iClinic Sereď 3:2 (1:0)



Góly: 30. Chobot, 49. Ristovski, 67. Ristovski (z 11 m) – 75. Špehar, 78. Jureškin. Rozhodovali: Sedlák - Hancko, Perát, ŽK: Fábry, Faško - Ventúra, Michalík, Ba, ČK: 90.+ Ba po druhej ŽK, 874 divákov



Nitra: Šípoš – Kuník, Podhorin, Farkaš, Magda – Vrábel (59. Dubeň), Faško – Šefčík (89. Fabiš), Gatarič, Chobot – Ristovski (79. Fábry)



Sereď: Iliev – Sus, Michalík (73. Slaninka), Ba, Hučko – Lukáčik (51. Matheus Do Amaral Olavo), Ventúra – Cleber Silva Nascimento (62. Jureškin), Pankarićan, Iván – Špehar



FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – FC Spartak Trnava 2:2 (0:1)



Góly: 72. Pellegrini, 90.+2 Abrahám - 43. Tavares, 71. Oršula. Rozhodovali: Dohál – Vorel, Ádám. ŽK: Nosko, Tesák – Tešija, Diogo, Lovat. ČK: 83. Nosko po 2 ŽK, 2602 divákov



Pohronie: Vantruba – Hatok (46. Zachara), Nosko, Bartoš, Tesák – Sedláček, Mazan (79. Župa), Pellegrini – Hrnčár, Blahút (46. Klec), Abrahám



Trnava: Rusov – Diogo, Turňa, Mitrea, Mesík – Dangubič (67. Oršula), Hailovič, Tešija, Lovat – Tavares (90. van Kessel), Sobczyk (79. Kelemen)

Tabuľka:



1. Slovan Bratislava 4 4 0 0 13:1 12



2. Žilina 4 4 0 0 12:5 12



3. Trnava 4 2 1 1 8:6 7



4. Dunajská Streda 4 2 0 2 9:7 6



5. Sereď 4 2 0 2 7:7 6



6. Zlaté Moravce 4 2 0 2 3:6 6



7. Ružomberok 4 1 1 2 4:5 4



8. Trenčín 4 1 1 2 5:7 4



9. Pohronie 4 1 1 2 5:10 4



10. Nitra 4 1 0 3 3:6 3



11. Michalovce 4 1 0 3 3:7 3



12. Senica 4 1 0 3 4:9 3

Bratislava 11. augusta(TASR) - Po štyroch kolách slovenskej futbalovej Fortuna ligy 2019/2020 sú bez straty bodu dve mužstvá - bratislavský Slovan a MŠK Žilina."Belasí" doma triumfovali nad ViOnom Zlaté Moravce 4:0 a na čele tabuľky sú s impozantným skóre 13:1. Žilina viedla v Ružomberku po 1. polčase už 3:0, no mohutný domáci finiš im narobil starosti. "Ruža" však strelila len dva góly a tak sa z triumfu tešili zverenci Jaroslava Kentoša.O všetky body prišla Dunajská Streda, ktorá prehrala v Trenčíne 2:3 zásluhou gólu v nadstavenom čase Hamzu Čatakoviča. Dobrú formu má v úvode sezóny Spartak Trnava, vo štvrtom kole bol blízko k tretiemu víťazstvu."Červeno-čierni" v nedeľu viedli na pôde nováčika z Pohronia 2:0, no domáci zásluhou Lukáša Pellegriniho znížili a gólom Patrika Abraháma v nadstavenom čase dokázali vyrovnať napriek tomu, že v tom čase hrali bez vylúčeného Jána Noska. Vďaka prehre DAC-u patrí Spartaku v tabuľke tretie miesto.Prvé víťazstvá v sezóne zaznamenali Michalovce a Nitra. Na Zemplíne domáci zdolali Senicu hladko 3:0, pod Zoborom zasa Nitrania uspeli so Sereďou 3:2.