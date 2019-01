Roland Černák prichádza na hosťovanie do MFK Zemplín Michalovce

Ofenzívny hráč nemá za sebou vydarené obdobie. Už 9 mesiacov nezasiahol do zápasového diania, keď si v apríli minulého roka v dueli rezervy Dunajskej Stredy na pôde Galanty privodil zranenie slabín.

Michalovce 16. januára (TASR) - Slovenský futbalový fortunaligista MFK Zemplín Michalovce získal na hosťovanie do konca sezóny krídelníka Rolanda Černáka. Ofenzívny hráč nemá za sebou vydarené obdobie kariéry, pretože už deväť mesiacov nezasiahol do zápasového diania, keď si v apríli minulého roka v dueli rezervy Dunajskej Stredy na pôde Galanty privodil zranenie slabín.



Dvadsaťjedenročný Černák má za sebou operáciu roztrhnutej šľachy, ktorú absolvoval v novembri. V roku 2018 naskočil iba do štyroch ligových súbojov, všetky štarty si pripísal ešte v predchádzajúcej sezóne. V tejto je zatiaľ stále zapísaný na listine maródov. "Som rád, že teraz sa mi naskytla možnosť prísť do tohto klubu. Čo sa týka mojich ambícií, chcem mužstvu pomôcť k postupu do prvej šestky. Verím tomu, že v máji budeme hodnotiť sezónu ako úspešnú. Prichádzam do dobrej partie, viacerých chlapcov poznám, či už Kolesárovcov, ktorí tiež pochádzajú z Trebišova, alebo Regáliho, Griča a ďalších. Dúfam, že im pomôžem gólmi a ľuďom budeme futbalom robiť radosť," citoval hráča denník Korzár.