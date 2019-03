FORTUNALIGA: Rozhodujúci súboj nováčika s majstrom odvysiela aj RTVS

V hornej polovici tabuľky po základnej časti už s istotou nebudú chýbať Slovan Bratislava, DAC Dunajská Streda, MŠK Žilina, MFK Ružomberok a Zemplín Michalovce.

Bratislava 5. marca (TASR) - Po 21. kole futbalovej Fortuna ligy 2018/19 je už známych po päť účastníkov nadstavbovej skupiny o titul aj o udržanie sa. V hornej polovici tabuľky po základnej časti už s istotou nebudú chýbať Slovan Bratislava, DAC Dunajská Streda, MŠK Žilina, MFK Ružomberok a Zemplín Michalovce. V dolnej šestke skončia FC Nitra, AS Trenčín, Železiarne Podbrezová, FK Senica a ViOn Zlaté Moravce.



Sobotňajšie záverečné 22. kolo základnej časti tak prinesie jednu mimoriadne dramatickú zápletku. V priamom súboji na myjavskom štadióne sa rozhodne, či elitnú spoločnosť skompletizuje nováčik ŠKF Sereď alebo obhajca titulu Spartak Trnava. Aktuálne je medzi nimi trojbodový rozdiel a matematika hovorí jasnou rečou. Seredčanom zabezpečí historický úspech víťazstvo i remíza. Spartak musí vyhrať akýmkoľvek rozdielom, v takomto prípade by v jeho prospech rozhodli lepšie vzájomné zápasy, keďže Sereď zdolal aj na jeseň. Tento dôležitý zápas s úvodným výkopom o 14.00 h prinesie fanúšikom v priamom prenose aj RTVS na Dvojke.



Na dvojicu Sereď, Trnava sa bodovo ešte môžu dotiahnuť aj futbalisti Nitry, a to za predpokladu ich víťazstva nad Ružomberkom a úspechu Spartaka. Všetky tri kluby by mali po 28 bodov a o ich poradí by rozhodla tabuľka ich vzájomných zápasov. V nej by mali najlepšiu bilanciu Trnavčania so siedmimi bodmi (Sereď 6, Nitra 4) a v celkovej tabuľke by obsadili šiestu priečku. Aj spomenuté stretnutie FC Nitra – MFK Ružomberok dostane priestor na televíznych obrazovkách. Do svojho programu ho zaradil Orange Sport.



"Aj na ostatných štyroch štadiónoch však v sobotu v jednotnom hracom čase od 14.00 h bude o čo hrať. Už len preto, že všetky získané body zo základnej časti si mužstvá prenesú do nadstavby. Zároveň sa bude rozhodovať aj o umiestnení, ktoré určí program zápasov nadstavbovej časti. Jedinými výnimkami sú Slovan a Ružomberok. Bratislavčania sú už od víťazstva v Dunajskej Strede istými víťazmi základnej časti Fortuna ligy a v 21. kole sa rozhodlo o tom, že Liptáci pôjdu do skupiny o titul zo štvrtej pozície. Všetky ostatné tímy sa v tabuľke ešte môžu posunúť," uviedla oficiálna stránka FL.