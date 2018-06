Sekulič sa nedohodol na pokračovaní spolupráce so Slovanom

Sekulič pôsobil v klube od leta 2015.

Bratislava 15. júna (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava sa v nasledujúcej sezóne budú musieť zaobísť bez svojho doterajšieho kapitána Borisa Sekuliča. Defenzívny univerzál po troch sezónach klub opúšťa.



"S Borisom sme absolvovali niekoľko rokovaní, kde sme sa rozprávali o jeho budúcnosti. Predstavy o pokračovaní spolupráce, ktoré obe strany prezentovali počas rokovaní, sa však nezhodli. Naše cesty sa teda rozchádzajú, no musím zdôrazniť, že sa tak udialo po korektných rokovaniach a vzájomnej dohode. Boris u nás strávil tri sezóny a chcem sa mu poďakovať za všetko, čo pre klub odviedol. Prajem mu všetko dobré v ďalšej kariére," povedal pre klubový web viceprezident Slovana Ivan Kmotrík ml.



Sekulič pôsobil v klube od leta 2015. Za Slovan odohral 82 ligových zápasov a podieľal sa na dvoch víťazstvách v Slovenskom pohári (2017, 2018). Od začiatku sezóny 2016/17 nosil na rukáve kapitánsku pásku. V drese "belasých" si zahral na všetkých obranných postoch – začal ako pravý krajný obranca, alternoval ako defenzívny štít, potom hral na poste stopéra a neskôr na ľavom kraji obrany. Počas pôsobenia v belasom sa prebojoval do slovenskej reprezentácie a v sezóne 2017/18 sa dostal do najlepšej jedenástky Fortuna ligy.