Futbalový Slovan angažoval srbského krídelníka Dražiča

Srbský mládežnícky reprezentant prestúpil k belasým zo Celty Vigo.

Bratislava 16. júna (TASR) - Vedenie slovenského futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava podpísalo štvorročnú zmluvu s 22-ročným krídelníkom Dejanom Dražičom. Srbský mládežnícky reprezentant prestúpil k "belasým" zo Celty Vigo.



Vedenie Slovana si od novej posily sľubuje, že zvýši ofenzívny potenciál mužstva. Dražič najčastejšie hráva na poste krídelníka, je však využiteľný aj ako podhrotový hráč. V Srbsku začínal v Partizane Belehrad, od roku 2013 pôsobil v OFK Belehrad, odkiaľ v roku 2015 prestúpil do Celty Vigo. V silnej konkurencii bojoval o miesto v tíme a pripísal si štarty v španielskej La Lige. Sezónu 2016/17 strávil na hosťovaní vo Valladolide, nedávno skončený ročník odohral za B-tím Celty, v 39 zápasoch strelil osem gólov.



"Nesmierne sa teším, že som sa stal súčasťou tohto veľkého klubu. Nebudem veľmi hovoriť o sebe, pretože chcem nechať fanúšikov, aby si na mňa sami urobili názor. Môžem len sľúbiť, že urobím všetko pre to, aby sme boli úspešní. Viem, že Slovan má vždy najvyššie ciele a svojimi výkonmi chcem prispieť k ich naplneniu. Veľmi sa teším aj na nový štadión, ktorý bude nádherný," povedal Dražič, ktorý odohral za mládežnícke reprezentácie Srbska dokopy 12 zápasov. Na konte má aj tri štarty na európskom šampionáte hráčov do 19 rokov.



"Už na začiatku letnej prípravy sme avizovali, že chceme zvýšiť konkurenciu v krídelných priestoroch," uviedol pre klubový web viceprezident ŠK Slovan Ivan Kmotrík ml.. "Dejana Dražiča sme si vytypovali už dávnejšie a dlhodobo sme ho sledovali. Je to typologicky odlišný krídelník, než akých sme mali doteraz k dispozícii. Dejan je veľmi rýchly, zároveň technicky dobre vybavený a silný v súbojoch jeden na jedného. Stále má len 22 rokov, takže potenciál jeho ďalšieho rastu a zlepšovania je naozaj veľký. Najčastejšie hráva na krídle, no je alternatívou aj na post tzv. desiatky, čiže podhrotového hráča, kde môže vytvoriť zdravý konkurenčný tlak na Dávida Holmana. Som veľmi rád, že sa nám Dejana podarilo získať, pretože na trhu bol o jeho služby veľký záujem zo strany popredných klubov. Som presvedčený, že prispeje k naplneniu našich cieľov." Podľa viceprezidenta klubu sa Slovan chystá v najbližších dňoch dotiahnuť príchod aj jedného krajného obrancu. Po ňom bude káder na nový súťažný ročník kompletný. "Ciele na novú sezónu sú tie najvyššie. Jednoznačne pôjdeme za tým, aby sme doma oslávili storočnicu ziskom majstrovského titulu," dodal Kmotrík ml.