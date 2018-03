Slovan porazil Dunajskú Stredu, na lídra tabuľky mu chýba desať bodov

2. kolo skupiny o titul



Slovan Bratislava - DAC Dunajská Streda 2:0 (1:0)



Góly: 24. Holman, 72. Moha, ŽK: Kalmár, Pačinda, Herc (všetci DAC). Rozhodovali Marhefka – Hancko, Hrčka, 2852 divákov.



zostavy a striedania:



Slovan: Šulla - Sekulič, Bajrič, Božikov, Rundič - de Kamps - Čavrič, Holman (80. Savičevič), Rabiu, Moha (87. Hološko) - Šporar (89. Vittek)



DAC: Macej - Koštrna, Šatka, Huk, Davis - Pambou - Pačinda, Herc, Kalmár (83. Vida), Černák (54. Čmelík) - Divkovič (65. Bayo)



Martin Ševela, tréner Slovana: "Víťazstvo potešilo. Vedeli sme o silných stránkach DAC a eliminovali sme ich. Dobre pracovala naša stredová trojička, ktorá mala špeciálne úlohy. Dali sme dva pekné góly. Chalani ukázali dobrú mentalitu, na solídne pripravenom ihrisku. Aj keď to bolo viac bojovné, trošku mi tam chýbalo viac kvality, ale to aj vďaka terénu."



Erik Pačinda, kapitán DAC: "V prvom polčase sme mali šance na gól. Keď ich ale nepremeníme, nemôžeme bodovať. V druhom polčase sme sa chceli tlačiť dopredu, ale dali sme tyčky. Takto nebudeme zbierať body."



Na snímke vpravo tréner Slovana Martin Ševela a vľavo Aleksandar Čavrič (Slovan) v zápase 2. kola skupiny o titul Fortuna ligy ŠK Slovan Bratislava - FC DAC 1904 Dunajská Streda 18. marca 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 18. marca (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili 2:0 nad DAC Dunajská Streda v nedeľu v záverečnom zápase 2. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy 2017/2018. V priamom súboji o druhé miesto v skupine o titul sa na Pasienkoch hral zaujímavý duel, po ktorom "belasí" preskočili v tabuľke svojho súpera a stiahli stratu na lídra z Trnavy na desať bodov.Pred zápasom si domáci klub pripomenul životné jubileum 70. rokov legendárnych dvojičiek Jána a Jozefa Čapkovičovcov, resp. 75-ku bývalého brankára Slovana Mariána Sedíleka odovzdaním darčekov. Slávnostný výkop mal spevák skupiny Tublatanka Maťo Ďurinda. Od prvých sekúnd sa v chladnom počasí hral zaujímavý a nadpriemerný ligový futbal. Ako prvý to skúsil domáci Holman spoza šestnástky, brankár Macej bol ale pripravený. DAC mal potom dve dobré šance, Pačinda strieľal nebezpečne z pravej strany, potom mal ten istý hráč veľkú šancu po akcii Černáka z opačnej strany, ale mieril nad.V 19. minúte Macej skvele v úniku vychytal Čavriča. Domáci otvorili skóre v 24. minúte, keď Rabiu dostal výbornú prihrávku za obranu, neulakomil sa a prihral ešte lepšie postavenému Holmanovi, ktorý v páde trafil do prázdnej bránky. Potom sa hra odohrávala najmä medzi šestnástkami, Slovan si strážil náskok a DAC sa nedarilo niečo vymyslieť.Druhý polčas sa začal opatrne. Hostia mohli vyrovnať v 55. minúte, keď Divkovič z uhla trafil ľavú tyč Šullovej brány. V 60. minúte zachránila horná tyč domácich druhýkrát, keď loptu do nej po Pačindovom centri z priameho kopu v obrannom zákroku poslal Božikov a potom ju ešte musel vykopnúť z bránkovej čiary do bezpečia.Slovan zahrozil v 70. minúte, ale hlavička Holmana nebola dôrazná. O dve minúty ale už domáci udreli, po chybe v rozohrávke hostí dostal do behu prihrávku od Holmana Moha a chladnokrvne v nájazde trafil pod brvno - 2:0. Potom mal dve šance Čmelík, najprv pálil vysoko nad, následne pri jeho tečovanom pokuse ukázal výborný postreh Šulla. Dunajská Streda vrhla sily do útoku, ale Slovan ju bez väčších problémov udržal na dištanc a získal tri body.